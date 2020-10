2:1 gegen Arminia – MTV Gifhorn strahlt mit der Sonne

Die dunklen Wolken waren verzogen, beim Abpfiff herrschte auf einmal Sonnenschein an der Flutmulde – es war ein Bild mit Symbolcharakter! Und die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn strahlten mit der Sonne um die Wette, die Erleichterung bei den Schwarz-Gelben nach dem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Arminia Hannover war deutlich spürbar.

„Wir waren schlampig in den Pässen. Aber egal, wir haben gewonnen, wir sind einfach nur froh. Das waren drei ganz wichtige Punkte“, konstatierte MTV-Coach Michael Spies nach dem zweiten Saisonsieg, durch den die Gifhorner die „rote Laterne“ – wie erhofft – gleich wieder abgaben und auf Platz 6 der Tabelle kletterten.

Dabei hatte Spies eine Achterbahnfahrt der Gefühle während der 90 Minuten erlebt, die so wechselhaft waren wie das Wetter eben, das in dieser Zeit von bewölkt über regnerisch bis hin zu sonnig reichte.

Die Hausherren legten furios los – und brachten schon mit ihrem ersten gut vorgetragenen Angriff die Arminia in Bedrängnis: Marius Martinowski wurde von Mario Petry bedient, steuerte frei aufs Gästetor zu und wurde von Jean Vincent Taoule rüde zu Fall gebracht – eine klare Notbremse, die rote Karte (4.) war die logische Konsequenz. Den fälligen Freistoß jagte Mario Petry in die Mauer, nahm den Abpraller direkt – und traf wuchtig zur frühen 1:0-Führung für den MTV.

In der Folgezeit hätten die Schwarz-Gelben nachlegen können, zeigten sich im Umschaltspiel jedoch „zu schlampig“ beim letzten Pass und verpassten so das mögliche 2:0 gleich doppelt. Und das hätte sich beinahe noch vor der Pause gerächt: Doch MTV-Keeper Tobias Krull entschied beide Duelle gegen Top-Torjäger Abdulmalik Abdul (25., 30.) für sich.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann das Gefühl, dass wir das Spiel besser in den Griff bekommen“, sagte Trainer Spies. Aber es war wie so oft eben in dieser Saison: Genau in diese Phase hinein kassierten die Gifhorner einen Gegentreffer – Abdul (67.) reichte eine gute Körpertäuschung, um alleine vor Krull aufzutauchen – und diesmal blieb er eiskalt.

„Was gut war, das war dann die Reaktion der Mannschaft“, freute sich Spies. Mathes Hashagen setzte mit einem tollen Pass den eingewechselten Malte Leese in Szene, der überlegt zum 2:1 (79.) abschloss. Eine Großchance hatten die Gäste aber noch: Branislav Tesic (89.) vergab aus Nahdistanz – und die dunklen Wolken waren verzogen.

MTV: Krull – Silva, Kemnitz, Upmann, Hashagen – Igbinoba, Petry – Denker (71. Wolf), Weinhauer (89. Jaeger), Martinowski (84. Lemke) – C. Schröder (61. Leese).

Tore: 1:0 Petry (6.), 1:1 Abdul (67.), 2:1 Leese (79.).

Rote Karte: Taoule (Arminia, 4.) wegen Notbremse.