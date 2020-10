Auf vier Gifhorner Plätzen hätte am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga 1 A gespielt werden sollen, doch einer blieb verwaist: Der MTV Gamsen konnte aus Personalmangel nicht gegen Fallersleben antreten. Auf den übrigen drei Plätzen ging es derweil turbulent zu, insbesondere in den Schlussphasen.

TSV Hillerse – VfR Wilsche-Neubokel 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Samkowez (40.), 0:2 Camehl (52.), 1:2 Ziegler (72.), 2:2 Bach (90.+5). Rote Karte: Müller (Hillerse, 45.).

Mit großartiger Moral holten die Hillerser trotz Unterzahl und 0:2-Rückstands noch ein Remis. „Respekt dafür, was die Jungs in der zweiten Halbzeit an Kilometern gefressen haben“, sagte TSV-Coach „Charly“ Melaouah. In Halbzeit 1 hatte seine Mannschaft „trotz drückender Überlegenheit“ die Führung verpasst und stattdessen nach einem Stellungsfehler das 0:1 kassiert – Max Samkowez traf per Hacke. VfR-Trainer Bernd Huneke befand: „Bemessen an unserer personellen Situation waren wir ganz gut drauf. Bis auf lange Diagonalbälle ist Hillerse wenig eingefallen.“ Kurz vor der Pause flog Jonas Müller nach einem vermeintlichen Schlag ins Gesicht eines Wilschers vom Platz. Und als in der 52. Minute die Gäste nach einem Konter das 2:0 nachlegten, schien die Partie vorentschieden zu sein. Aber: „Wir haben dann richtig Druck von Hillerse gekriegt“, sagte Huneke. Tim Ziegler verkürzte auf 1:2, in der Nachspielzeit parierte VfR-Schlussmann Daniel Strübing einen Elfmeter von Tim Bach zunächst, war gegen den Nachschuss aber machtlos. Danach kochten die Emotionen hoch, Huneke selbst sah noch die rote Karte.

FSV Adenbüttel Rethen – VfL Germania Ummern 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Müller (45.), 1:1 Kutz (46.), 2:1 Albrecht (51.), 2:2 T. Kuhls (64.), 3:2 Schulz (80.), 3:3 Kutz (86.).

„Eigentlich ist mit Worten nicht zu beschreiben, was heute passiert ist“, sagte Michael Horst, Trainer der FSV. Sein Team habe hochkarätige Chancen für drei Spiele besessen, „schon nach zehn Minuten hätte es 3:0 stehen können“. Und doch reichten drei Führungen nicht zum Sieg. „Das erste Gegentor legen wir selbst auf, beim zweiten bleiben wir stehen, weil ein Spieler von Ummern auf dem Boden liegt, sie aber weiterspielen, und das dritte war ein harmloser Schuss aus 25 Metern, den unser Abwehrspieler erst unhaltbar abfälscht“, schilderte Horst.

TuS Neudorf-Platendorf – SV Barnstorf 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Wiese (16.), 0:2 Abdelkarim (21.), 1:2 T. Gökkus (37.). 1:3 Aro (56.), 2:3 Sening (86.), 3:3 Wulfes (90.+8).

„Es ist sicher auch Glück dabei, wenn man so spät noch zum Ausgleich kommt“, räumte TuS-Trainer Ralf Schmidt ein. Unverdient sei das Remis indes nicht gewesen, schon allein, „weil wir nach dem Bock, der zum 1:3 führte, eigentlich geschlagen waren. Aber die Jungs haben kühlen Kopf bewahrt, weitergemacht und gekämpft, während Barnstorf nur noch versucht hat, Zeit zu schinden“, so Schmidt. Tom-Luca Wulfes stocherte schließlich tief in der Nachspielzeit den Ball zum 3:3 über die Linie.

MTV Gamsen – VfB Fallersleben (Nichtantritt Gamsen). „Wir haben einen 22-Mann-Kader, von dem mir am Sonntag nur noch neun Spieler zur Verfügung standen“, teilte MTV-Trainer Ralf Ende mit und fügte an: „Die Zeit holt uns ein.“ Damit spielt er auf die hohe Belastung der letzten Wochen durch den Bezirkspokal an. Im ersten Ligaspiel gegen Hehlingen kamen weitere Angeschlagene beziehungsweise schwerer Verletzte hinzu. So blieb dem MTV nur ein Nichtantritt übrig. Ende: „Ich habe lange mit VfB-Trainer Lars Ebeling gesprochen, eine Verlegung war einfach nicht möglich.“