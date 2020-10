Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Vordorf und des FC Brome haben am gestrigen Sonntag Niederlagen einstecken müssen. Der VfL Wahrenholz durfte indes einen späten Ausgleich bejubeln.

TSV Vordorf – Lupo Martini Wolfsburg II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Eigentor Elbe (41.), 1:1 Scheil (55./FE), 1:2 Cheikho (79.).

Vor dem ersten Gegentreffer „hatten wir die Möglichkeiten, 2:0 zu führen“, haderte Vordorfs Trainer Heinz-Günter Scheil. Fabian Liebich lief zweimal allein auf das gegnerische Gehäuse zu, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. So gingen die Vordorfer nach einem Eigentor mit einem Rückstand in die Halbzeit. Nach dem Ausgleich per Foulelfmeter durch Dominik Scheil verpassten es neben Liebich auch Timm Albrecht und Christopher Elbe, den TSV erstmals in Führung zu bringen.

So wurde der Scheil-Elf ein Dribbling im eigenen Strafraum mit folgendem Ballverlust letztlich zum Verhängnis. „Wir haben uns heute selbst geschlagen. Lupo hatte eigentlich keine selbst herausgespielte Torchance. Es bleibt zu hoffen, dass wir aus den Fehlern lernen“, bilanzierte ein frustrierter Heinz-Günter Scheil.

FC Brome – WSV Wendschott 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Elling (11.), 0:2 Krassow (22.), 0:3 Bewernick (38./FE). Gelb-Rot: Schulze (FC, 68.).

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, fasste FC-Teammanager Hendrik Joswig zusammen. Jan-Lukas Elling, Marcel Krassow und Rick Bewernick vom Elfmeterpunkt schossen bereits zur Pause eine 3:0-Führung aus Sicht der Gäste heraus. „In der zweiten Halbzeit hat Wendschott einen Gang rausgenommen und wir waren ein bisschen besser als vor der Pause“, so Joswig.

1. FC Wolfsburg – VfL Wahrenholz 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Wilhelm (6.), 2:0 Colombo (45.+3), 2:1 L. Koch (78.), 2:2 Schön (90.+3/HE).

Nach schwachen 45 Minuten lag der VfL in Wolfsburg mit 0:2 in Rückstand. „Der FC hätte durchaus höher führen können. Ich glaube, die Wände haben noch nie so sehr gewackelt, seit ich in Wahrenholz Trainer bin“, stellte Trainer Thorsten Thielemann klar. Die zweite Halbzeit sei im Vergleich zum ersten Durchgang dann „das komplette Gegenteil“ gewesen.