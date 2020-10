Für den Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn steht die nächste englische Woche an – und das Derby gegen das zuletzt wiedererstarkte Lupo Martini Wolfsburg an diesem Sonntag (15 Uhr) im heimischen GWG-Stadion bildet den Auftakt dazu.

Die letzte Woche im Sonntag-Mittwoch-Sonntag-Rhythmus zeigte den Gifhornern auf, wie dicht Siege und Niederlagen beisammenliegen. Nach den Erfolgen gegen Arminia Hannover in der Liga (2:1) und Germania Egestorf-Langreder im NFV-Pokal (0:1) folgte bei Letzterem im Ligaspiel eine 0:3-Niederlage. „Auch da haben wir ein ordentliches Spiel gemacht“, blickt Gifhorns Trainer Michael Spies zurück, „die Leistung war vernünftig. Aber wir haben leider einige Fehler gemacht – und eine Mannschaft mit der Qualität von Egestorf nutzt diese dann eben eiskalt aus.“

Eben diese Qualität schreibt Spies auch dem Sonntaggast aus Wolfsburg zu: „Lupo gehört für mich zu den Teams, die am Ende der Saison auch um den Aufstieg mitspielen können.“ Das Team von Trainer Giampiero Buonocore, das mit drei sieglosen Spielen (1 Punkt, 0:7 Tore) in die Saison gestartet war, habe seine Klasse zuletzt bewiesen – einerseits mit ihren vier Siegen in den letzten vier Spielen, „es ist aber auch eine Qualität einer Mannschaft, sich nach einem schlechten Start nicht hängen zu lassen, sondern dann die Wende zu erzwingen“, unterstreicht Spies. Allein aufgrund dieser Serie schiebt er den Gästen die Favoritenrolle zu.

Beide Mannschaften kennen sich und die Stärken und Schwächen des jeweils anderen bestens, die Spieler sind teilweise miteinander befreundet, einige auch Arbeitskollegen. Hinzu kommt, dass einige frühere Gifhorner inzwischen in Wolfsburg spielen, im vergangenen Sommer zog es Dennis Dubiel und Elvir Zverotic auf die Kreuzheide. Nireas Igbinoba ging derweil den umgekehrten Weg.

Den Versuch, den anderen mit einer taktischen oder personellen Maßnahme zu überraschen, schließt Spies dennoch nicht aus. „Aber für uns gilt es erst einmal, unsere PS auf die Straße zu bekommen. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, das haben unsere Ergebnisse gezeigt, können wir in dieser Liga jedes Spiel auch gewinnen“, erklärt der Gifhorner Trainer. Das hätten einige der übrigen Ergebnisse in der Oberliga ebenfalls bewiesen. Während die Spitzenteams – wie eben Egestorf oder Lupo – eine Partie durch individuelle Klasse entscheiden können, so Spies, „ist es bei uns eben so, dass wir als Team immer 100 Prozent abliefern müssen.“