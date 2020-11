Profiboxer Artur Mann, der als Amateur für den BC Gifhorn große Erfolg gefeiert hat, beendet seine Karriere. Der Cruisergewichtler, Deutschlands aktuelle Nummer 3, darf auf die beachtliche Bilanz von 17 Siegen in 18 Kämpfen zurückblicken. Seine einzige Niederlage in fünf Jahren Profiboxen kassierte der 30-Jährige, der in Hannover lebt, im März 2019, als er nach der WM-Krone griff und sich dem Südafrikaner Kevin Lerena geschlagen geben musste. Seinen letzten Profikampf bestritt Artur Mann am 12. Juni 2020: Bei der AGON-Boxgala in Berlin feierte er einen beeindruckenden K.o.-Sieg gegen Rad Rashid. „Management und Promoter wünschen Artur und seiner Familie alles Gute für die Zukunft, vor allem viel Gesundheit und einen guten Start in ein Leben ohne Boxring und Scheinwerferlicht“, gab Boxstall AGON seinem Ex-Schützling mit auf den Weg.

Aus 50 Metern unter die Latte

Gerade einmal rund zwei Monate ist es her, dass mit Lasse Denker ein Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn für das „Tor des Monats“ August nominiert war. Nun schickt sich ein ehemaliger Spieler der Schwarz-Gelben an, in der Auswahl für das „Tor des Monats“ November zu stehen: Christian Skoda. Der Mittelfeldakteur des Regionalligisten VSG Altglienicke erzielte beim 5:2-Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena ein echtes Traumtor. „Mein erster Gedanke nach dem gewonnenen Pressschlag war: Schieß doch einfach mal!“, schilderte der 30-jährige Ex-Gifhorner: „Und der Ball hat gepasst.“ Was so banal klingt, war ein echter Geniestreich. Denn Skoda gewann den Pressschlag an der Mittellinie. Er legte sich den Ball einmal vor, hob den Kopf, sah, dass Jenas Torwart Lukas Sedlak am Elfmeterpunkt stand – und zog aus rund 50 Metern ab! Sedlak flog vergebens, das Leder schlug unter der Latte ein. Das 3:0, es war bereits der vierte Saisontreffer für den ehemaligen MTV-Akteur – und mit Sicherheit der schönste!

Der Kunstrasen ist zu viel

Am Mittwoch beim unnötigen Aus im NFV-Pokal hatte er kurz vor Schluss noch getroffen, das 2:3 für den Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn im Duell mit dem MTV Wolfenbüttel erzielt. Doch bei der folgenden Auswärtspartie in Göttingen suchte man Karim Benaissa vergebens im Aufgebot der Schwarz-Gelben. „Wir haben am Freitag in Wolfsburg auf Kunstrasen trainiert. Karim hat Rückenprobleme bekommen“, berichtete MTV-Coach Michael Spies und schob nach: „Er war noch zur Untersuchung bei unserem Physiotherapeuten Carsten Meyer. Es hätte keinen Sinn ergeben, ihn mitzunehmen.“ Zwar wurde in Göttingen nicht auf Kunstrasen gespielt, dafür war der Boden aber unglaublich tief.