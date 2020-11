Fußball-Bezirkspokal: Trainer zwischen Verständnis und Ärger

Im Sommer waren die Staffeln im Amateurfußball geteilt worden, um die Saison 2020/21 auch dann zu Ende spielen zu können, wenn es eine zweite Corona-Welle geben würde. Genau die ist nun da, weshalb der Spielbetrieb erneut ausgesetzt ist. In den Landes- und Bezirksligen gehen alle Mannschaften mit nur vier oder gar nur drei absolvierten Ligaspielen in die Winterpause – unnötig, wie viele Trainer finden, weil der NFV-Bezirk Braunschweig ab Anfang September zunächst den Bezirkspokal mit kräftezehrendem neuem Modus dem Punktspielstart vorangestellt hatte.

Stefan Timpe, Trainer des Landesligisten SV Grün-Weiß Calberlah, will den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen. „Die Offiziellen haben damals versucht, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Es konnte ja niemand ahnen, wann der zweite Lockdown kommt“, gibt er zu bedenken. Die Absicht sei es gewesen, eine ordentliche Vorbereitung zu ermöglichen – und die habe es auch gegeben. „Es war für alle eine komplett neue Situation“, meint Timpe, der selbst Entscheidungsträger ist und daher sehr gut nachvollziehen könne, wie schwer solche Entschlüsse in diesen Zeiten sind.

Allerdings hätte er sich schon etwas mehr „Fingerspitzengefühl“ gewünscht – und spielt damit auf die Limitierung auf drei Auswechselungen an. „Ich glaube nicht, dass durch fünf Wechseloptionen alle Verletzungen hätten vermieden werden können, aber es wäre alles etwas entspannt worden.“ Grundsätzlich müsse der Verband überdenken, wie in solchen Ausnahmesituationen ein flexibleres Handeln ermöglicht werden könne. „Dann hätte man nach dem ersten Spieltag direkt reagieren können“, spricht Timpe die starren Strukturen an, die für derlei Änderungen beispielsweise einen Bezirkstag erfordern.

Beim Bezirksligisten TuS Neudorf-Platendorf sieht Trainer Ralf Schmidt die von Timpe angesprochene Wechselthematik ähnlich. „Man muss sich nur einmal die Situation in der Bundesliga angucken. Teams wie Leipzig und Mönchengladbach können zwischen ihren Spielen in der Liga und der Champions League sechsmal wechseln. Diese personellen Möglichkeiten haben wir ja grundsätzlich schon gar nicht“, kritisiert Schmidt im Hinblick auf den Kräfteverschleiß.

Ebenso ärgerlich findet Schmidt die Tatsache, dass seine Mannschaft nun vor der Winterpause gerade einmal drei ihrer insgesamt 18 Saisonspiele in der Bezirksliga 1 A bestritten hat, was ihn zum Fazit führt: „Den Pokal hätte man sich in der Form sparen können. Das kann ich nicht nachvollziehen. Er hat uns damit einen Bärendienst erwiesen – und sich selbst auch“, wird der TuS-Coach in Richtung des NFV-Bezirks deutlich.

Ohne die Gruppenphase und die dazugehörigen englischen Wochen im Bezirkspokal „hätten die Teams zum jetzigen Zeitpunkt sieben Spiele absolviert, und es hätten nur noch zwei bis zum Ende der Hinrunde gefehlt“, rechnet Schmidt vor. „Ich befürchte, dass es hinten raus mit der Saison wieder eng werden könnte, zumal im März dann auch noch die ungewisse Wetterlage dazukommt“, ergänzt Platendorfs Trainer.

Sein Trainerkollege „Charly“ Melaouah vom TSV Hillerse fügt diesbezüglich an: „Normalerweise muss es eine Saisonverlängerung geben. Man weiß nicht, wie es weitergeht, aber es sollte alles frühzeitig geplant und ein gewisser Rahmen vorgegeben werden.“ Der Hillerser gehört zu den Coaches, die schon vor Beginn der Saison vor dem jetzt eingetretenen Szenario gewarnt hatten. „Ich wurde darin bestätigt, dass wir den kompletten September verloren haben“, seufzt Melaouah unter Verweis darauf, dass die Teams erst nach der Gruppenphase des Pokals Anfang Oktober in die für sie deutlich wichtigere Ligasaison einstiegen.

Man müsse auch „kein Hellseher“ gewesen sein, „um zu wissen, dass die Grippewelle kommen wird“, fährt er fort. „Was mich ärgert, ist, dass der NFV seine Entscheidung festigt und dabei bleibt, dass es die richtige war. Das finde ich schade.“ Hinzu kommt für die Hillerser, dass sie mit sieben Punkten aus drei Spielen gut aus den Startlöchern gekommen waren. „Das tut natürlich weh, wir hatten einen guten Lauf“, so Melaouah, der aber unterstreicht: „Die Aussetzung ist alternativlos und die logische Konsequenz.“

Auch Tino Gewinner, Spielertrainer der SV Gifhorn, erachtet diesen Schritt als völlig richtig und gibt zu bedenken: „Klar, der Sport ist uns wichtig. Aber wir können nicht für uns beanspruchen, dass wir weiterhin einem Kontaktsport nachgehen dürfen, während Gastronomiebetriebe geschlossen werden. Im Amateurbereich tragen wir praktisch nichts zur Wirtschaft bei, bei anderen geht es aber um Existenzen.“ Deshalb habe er für die Sonderstellung des Profi-Fußballs Verständnis, „weil es da um viel Geld und eben auch um viele Jobs geht“.

Losgelöst davon sei die Situation für die Mannschaften dennoch äußerst ärgerlich, denn „wir hangeln uns jetzt seit fast einem Jahr von Vorbereitung zu Vorbereitung. Erst die im letzten Winter, nach der wir ein Spiel bestritten haben, bis Corona kam. Dann folgte die Vorbereitung nach der langen Pause, die – den Pokal inbegriffen – zehn, elf Wochen dauerte. Und nun haben wir nach vier Liga-Spielen wieder ein halbes Jahr Pause, um dann die nächste Vorbereitung anzugehen.“ Bei gerade einmal drei, vier wichtigen Spielen innerhalb eines Jahres sei es „sehr schwer, die Motivation hochzuhalten. Man verliert einfach die Lust“, betont Gewinner.

Vor diesem Hintergrund seien der Bezirkspokal und dessen Austragungszeitraum zu einem Bumerang für die Teams geworden – nicht nur für die SV Gifhorn, die statt wie angestrebt als Tabellenführer nun als Schlusslicht der Staffel 1 B überwintert. „Es wäre zu einfach, alles auf den Pokal zu schieben. Ich bin aber überzeugt, dass wir weniger Verletzte hätten, wäre die Belastung durch die englischen Wochen und die nur drei Wechselmöglichkeiten nicht so hoch gewesen“, sagt der SVG-Coach. Vielleicht, so Gewinner, hätte seine Mannschaft dann auch nicht nur einen Punkt auf dem Konto gehabt. „Man darf nicht vergessen, dass in den Pokalwochen kein normaler Trainingsbetrieb möglich war, in dem man spielerische oder taktische Dinge korrigieren konnte. Es ging eigentlich nur um Regeneration zwischen den Pokalspielen.“