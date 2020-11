SV Meinersen in Quarantäne: Gefühlt wie „ein Tiger im Käfig“

Ein positiv getesteter Mitspieler, ein erster Corona-Fall innerhalb der Mannschaft – und für 17 Mann inklusive Trainerstab ging’s für 14 Tage in Quarantäne: Für die Kreisliga-Fußballer der SV Meinersen-Ahnsen-Päse ist ein Alptraum wahr geworden. Trotz aller Hygienekonzepte war genau das eingetreten, was man auf keinen Fall erleben wollte.

Von heute auf morgen hatte sich alles geändert: Kein Training mehr, die beiden letzten Punktspiele des Jahres gegen Müden und Leiferde wurden abgesetzt. Statt auf den Fußballplatz ging es komplett in die eigenen vier Wände. „Das war so, als ob du einen Tiger in einen 2 mal 2 Meter großen Käfig sperrst und ihm nur Essen und Trinken bringst – und das für 14 Tage“, gibt Torwart Mario Kraut einen Einblick in seine Gefühlswelt in dieser Zeit.

Gleich in doppelter Hinsicht betroffen war Erik Joos. Der 29-jährige Routinier ist nicht nur Spieler des Kreisligisten und musste daher ebenfalls in Quarantäne, sondern seit Februar eben auch Fußball-Abteilungsleiter der SVM. „Ich habe in dieser Zeit wirklich alles mitgenommen, was es gibt“, sagt Joos schmunzelnd. Die erste Corona-Pause ab Mitte März, gepaart mit dem Saisonabbruch, dann der unerwartete Weggang von Trainer Willi Feer nach Vorsfelde, mit dem fest geplant worden war. Die Verpflichtung von Ron Glindemann als Nachfolger und von Co-Trainer Michael Theuerkauf, und nun wieder die Corona-Zwangspause samt Quarantäne: „Das waren so meine Highlights im ersten Jahr als Abteilungsleiter.“

Keine Frage, für den jungen Vater stellte die 14-tägige Quarantäne eine besondere Herausforderung dar. „Ich habe Frau und Kind, das war schon schwierig mit der räumlichen Trennung. Aber wir haben das super gemeistert“, erklärt Joos, der im Gegenteil zu vielen anderen Mannschaftskollegen jedoch einen anderen großen Vorteil hatte: „Dadurch, dass ich im Home Office bin und eben von zuhause arbeite, hatte ich einen geregelten Tagesablauf.“

Und dennoch gab es Momente, in denen ihm die häusliche Quarantäne in den eigenen vier Wänden arg zusetzte. „Meine Familie war im Erdgeschoss, ich habe oben gearbeitet. Mein Sohn Elias ist immer wieder zum Treppengeländer laufen, hat Papa gerufen – und ich durfte nicht zu ihm hin. Das zerbricht einem das Herz“, gibt Erik Joos zu, der den 13 Monate alten Filius zum Glück längst wieder in den Arm schließen durfte.

Hilfreich in dieser Zeit war der Kontakt zu den Teamgefährten – die meisten von ihnen haben keine Kinder – per Videokonferenz oder über die Playstation. „Ich konnte mich darauf verlassen, dass ich nach meiner Arbeit einige Jungs online treffe“, berichtet Joos über die willkommene Ablenkung, über die Möglichkeiten, wie die Meinerser Fußballer Kontakt untereinander gehalten haben.

Na klar, den SVM-Kickern juckte es natürlich in den Füßen – und ja, es wurde natürlich auch Fußball gespielt. Virtuell, versteht sich. Spontan wurde eine eigene Liga bei FIFA21 ins Leben gerufen und Meinersens Quarantäne-Meister online ausgespielt. Juventus Turin holte den Titel, gefolgt von Real Madrid und Bayern München – oder anders gesagt: Henrik Wiedenroth war hier die Nummer 1 vor Mirsad Sulic und Renie Feldmann.

„Mein Controller war kaputt“, begründet Bastian Schäfer lachend, warum er sich mit Manchester United nur mit Platz 5 zufrieden geben musste. Und auch ohne Namen an dieser Stelle zu nennen: Ja, zumindest ein weiterer Controller fand sein jähes Karriereende – nach einem rüden „Foul“ des eigenen Mitspielers.

Was an dieser Stelle rückblickend durchaus lustig und unterhaltsam klingt, war jedoch alles andere als ein 14-tägiges Vergnügen. „Ich konnte der Quarantäne nichts abgewinnen – und brauche so etwas nie wieder“, betont SVM-Coach Ron Glindemann.

Eine ungewollte, aber gut genutzte Teambuilding-Maßnahme

Apropos Trainer: Der eine ist Junggeselle und fühlte sich einsam – der andere ist dreifacher Familienvater und war einsam: Die 14-tägige Quarantäne der SV Meinersen-Ahnsen-Päse stellte Co-Trainer Michael Theuerkauf und Coach Ron Glindemann schon vor eine ganz besondere Herausforderung – sportlich, aber eben auch privat.

„Es war eine komplette Katastrophe – speziell für meine Frau Katharina. Sie musste sich allein um die drei Kinder kümmern, darunter ein Neugeborenes“, sagt Ron Glindemann: „Für mich war das Schlimmste, dass ich meine Kinder nicht in den Arm nehmen durfte.“ Sohn Max (4), der ihm täglich das Essen vor die Zimmertür stellte, habe das verstanden – seine jüngere Schwester Anni (1) nicht. „Und als ich sie endlich in den Arm nehmen durfte, da wollte Anni nicht – das war wirklich hart für mich“, berichtet der 36-Jährige, der auf einer Matte im Arbeitszimmer schlafen musste – sehr zur Freude seines Rückens.

„Hätte ich nicht im Home Office arbeiten können, dann wäre es richtig langweilig gewesen. Ich habe mich einsam gefühlt“, gibt Michael Theuerkauf einen Einblick in seine Gefühlswelt während der häuslichen Quarantäne.

„Männer, wer rastet, der rostet“: Das schrieb Theuerkauf am Anfang dieser 14 Tage in den Mannschafts-Chat des Fußball-Kreisligisten – und schickte gleich noch den YouTube-Link zum 20-minütigen HIT-Ganzkörper-Workout von Sascha Huber mit. „Die Idee war: Wie kriegen wir die Jungs dazu, dass sie etwas für sich tun in der Zeit“, erzählt der 36-Jährige, der im Chat noch hinzufügte: „Bitte diese Einheit alle zwei Tage durchführen. Wir freuen uns auf ,Vorher-Nachher-Bilder’ von euch.“

Gesagt – getan! „Wir waren begeistert, wie die Jungs da mitgezogen haben. Sie haben sich gegenseitig gepusht, die Übungen teilweise täglich absolviert und das mit Bildern befeuert. Es war eine ungewollte Teambuilding-Maßnahme, die sehr gut funktioniert hat“, stellt das Trainerduo fest.

Ein Lob haben Glindemann und Theuerkauf auch fürs Gifhorner Gesundheitsamt parat, das sie mit der Mannschaft gleich zweimal zum Corona-Test aufsuchen durften. „Hochachtung, was da geleistet wird“, sagen sie. „Wir sind da schon mit einem mulmigen Gefühl hingefahren, hatten Bammel. Da wird einem erst einmal die Lage so richtig bewusst“, betonen die beiden und merken an: „Schön war es aber, die Jungs da mal wieder live zu sehen...“