Wie der Vater, so der Sohn: Das dachte sich auch der ehemalige Torhüter Michael Klos – und rüstete seinen Sohn Fabian mit Torwartutensilien für eine großartige Fußball-Karriere aus.

Gerade einmal fünf Jahre war der heutige Bundesligaprofi alt, als er sich Trikot, Torwarthose und Handschuhe beim Mini-Kicker-Turnier vor dem Gifhorner Rathaus überstreifte – um seinen stolzen Vater kurze Zeit später „schwer zu enttäuschen“, wie Klos senior verrät. „Nach dem Turnier wollte er nie wieder ins Tor“, erzählt Michael Klos. Ein Jahr habe er ihn einst selbst trainiert. „Das war für Fabi die Hölle – und er war froh, als ich wieder aufgehört habe“, erinnert er sich.

Heute ist er „mächtig stolz“ auf den Werdegang seines Sprösslings. Denn das, was der gebürtige Meinerser geschafft hat, davon träumen tausende Kinder tagtäglich. Und der Weg, den der 32-Jährige dafür gehen musste, ist wohl einzigartig – und wird es womöglich auch bleiben. Denn der Stürmer des Bundesliga-Aufsteigers DSC Arminia Bielefeld startete spät durch und wurde erst mit 23 Jahren Fußballprofi – ohne jemals zuvor ein Nachwuchsleistungs-Zentrum (NLZ) besucht zu haben.

Schon in der Jugendzeit traf „Miro“, wie er von seinen Freunden in Anlehnung an Miroslav Klose oft genannt wird, wie am Fließband, wie sein ehemaliger Trainer Ralph Krause aus Zeiten der B- und A-Jugend bei der SV Meinersen berichtet: „Fabi hat uns viele, viele Siege und viele Aufstiege beschert und uns mit seiner Leistung und seinem Engagement immer begeistert. Er war damals schon ein Führungsspieler – und ich wusste ganz genau: So einen Spieler bekommst du nur einmal als Trainer“, schwärmt Krause noch heute.

Selbst in seinem ersten Herrenjahr als noch A-Jugendlicher jagte er in der Kreisliga Gifhorn den Torhütern Angst und Schrecken ein. Mehr als 40 Treffer in dieser Spielzeit und 26 in der darauffolgenden Bezirksliga-Saison waren mehr als genug, um sich für Höheres zu empfehlen. Der Schritt zum MTV Gifhorn in die damalige Oberliga Niedersachsen war eine logische Konsequenz. Bei den Schwarz-Gelben bewies der

1,94-Meter-Hüne, dass er nicht ohne Grund in die Mühlenstadt gewechselt war. Denn auch auf dieser Ebene verbreitete der Vollblutstürmer Angst und Schrecken bei den „Fängern“, die er teilweise wie „Fliegenfänger“ aussehen ließ – und in 58 Spielen satte 49 Tore erzielte.

„Er hat mit seiner Art und Weise auf und neben dem Feld immer auf sich aufmerksam gemacht“, unterstreicht Vater Michael. Und das stimmt: Auf dem Feld war die Tor-Maschine Fabian Klos einfach nicht zu stoppen, er bombte und bombte und bombte – das brachte ihm schließlich einen weiteren Spitznamen ein: Bomber!

Nein, der Bomber der Nation war und ist er nicht – in den hiesigen Gefilden ist er aber genauso ein Vorbild wie Gerd Müller seinerzeit. Auf dem Platz bomben, neben dem Platz geerdet und zuvorkommend – aber auch mit dem einen oder anderen (Party-)Ausreißer. Der sympathische Meinerser hat es so nach nur zwei Jahren MTV Gifhorn zum VfL Wolfsburg geschafft. Über die U23 konnte sich „Miro“ dort beweisen und zeigen, dass seine Qualitäten über die Oberliga hinausgingen.

Für den Sprung zu den Profis sollte es bei den Grün-Weißen aber nicht reichen, auch wenn er kurz davor war, beim Bundesliga-Team phasenweise mittrainierte. Allerdings war der DSC Arminia Bielefeld auf den Blondschopf aufmerksam geworden und angelte sich schließlich das zu diesem Zeitpunkt 23-jährige Toptalent.

Als das neue Kapitel bei den Ostwestfalen für Klos begann, ahnte noch niemand, welchen Stellenwert er sich den Arminen erarbeiten sollte. Heute wird er von den Fans geliebt und verehrt, von den Mannschaftskollegen und den gesamten Mitarbeitern – inklusive Vorstand – geachtet und wertgeschätzt. Man könnte meinen, er ist eine lebende Legende in der Stadt, die es bekanntlich nicht geben soll.

Doch das war nicht immer so: „Die Fans haben Fabi als Söldner und Verräter beschimpft“, weiß Klos senior. Das war nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in Liga 3 und traf Fabian schwer. „Trotzdem ist er geblieben. Am meisten bewundere ich, dass er noch heute der gleiche Typ wie damals ist und nie seine Freunde aus der Zeit vor seiner Profi-Laufbahn vergessen hat.“

Heute dürfen ihm seine Freunde in der Bundesliga zuschauen – vorerst leider nur am Bildschirm. Doch hoffentlich feuern sie ihren „Miro“ bald wieder im Stadion an.