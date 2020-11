Bei der Premiere waren Jonas Höft und Sebastian Keier für den VfR Wilsche-Neubokel erfolgreich, im Juli triumphierte dann mit Ken-Adrian Konnegen und Yannick Porada das Duo des 1. FC Wedelheine – nun geht die Suche nach dem neuen E-Football-Meister im NFV-Kreis Gifhorn wieder los.

Im Juni und Juli dieses Jahres war der Titelträger erstmals in einem Ligamodus ermittelt worden, Konnegen und Porada gewannen damals jedes ihrer neun Spiele in der Kreisliga. Das Team geht damit als Gejagter in die neue Saison. Allerdings gilt: „Es müssen generell nicht dieselben Spieler wie in der abgelaufenen Kreisliga und Kreisklasse gemeldet werden“, erklärt Steven Melzian, Beauftragter für E-Football im NFV-Kreis Gifhorn. Insofern könnte sich schon aus der Zusammensetzung der Teams, für die jeweils drei Spieler gemeldet werden können, eine ganz neue Dynamik ergeben. Ohnehin müssen sich alle Mannschaften neu beweisen, da nun Fifa 21, der neueste Teil der Fußballsimulation, auf der Playstation 4 gespielt wird.

Teilnehmen können wieder alle Vereine aus dem NFV-Kreis Gifhorn, auch die Anmeldung mehrerer Teams ist möglich. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer mindestens 16 Jahre alt sind, mindestens einer der Spieler jedes Teams registriertes Mitglied des anmeldenden Vereins ist und bei diesem über einen gültigen Spielerpass verfügt. Die Anmeldung muss bis diesen Donnerstag, 23.59 Uhr, über das DFBnet-Postfach Steven.Melzian@nfv.evpost.de erfolgen.

Geplant ist, dass die Kreisliga und Kreisklasse aus jeweils zehn Mannschaften besteht. Die beiden letztplatzierten Kreisligisten steigen ab, die beiden besten Teams der Kreisklasse steigen auf.