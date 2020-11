Sommerbiathlon im USK Gifhorn ­– das ist nicht nur eine Erfolgs-, sondern auch eine Familiengeschichte. Peter Kostrewa gründete die Abteilung vor genau 20 Jahren, ist bis heute als Spartenleiter mit viel Tatendrang dabei und motivierte in dieser Zeit auch einige seiner Familienmitglieder…

Alles begann damit, dass Kostrewa, seit 1980 Mitglied im Verein, durch USK-Sportschütze Achim Walther auf eine Biathlonveranstaltung im Landkreis aufmerksam wurde. Das BSC Isenbüttel richtete seit Februar 1985 einen Lauf- und Schießwettbewerb aus, bei dem die Aktiven, anders als bei der bekannten Wintersportvariante, aber nicht auf Skiern unterwegs waren. Der leidenschaftliche Ausdauersportler Kostrewa erinnert sich noch heute gerne an dieses Team-Event: „Das war eine nette Veranstaltung mit rund 150 Startern, an der neben Schützen auch Triathleten und Fußballer teilgenommen haben.“

Kostrewas Begeisterung war geweckt – so sehr, dass der heute

58-Jährige alles dafür tat, um Sommerbiathlon auch in seinem Verein als eigene Sparte zu etablieren. Nach einer Anfangsphase, „in der das Ganze mit nur drei bis fünf Mitgliedern vor sich hingeplätschert war“, schaffte es der gebürtige Mühlenstädter, immer mehr Sommerbiathlon-Interessierte für sich zu gewinnen – eben auch aus der eigenen Familie. Sein Sohn Lars trat noch im Jahr 2000, dem Gründungsjahr der Sparte, dem USK bei – und landete mit dem Jugend-Landesmeistertitel im Luftgewehr-Sprint 2007 einen völlig überraschenden Sieg. In den vergangenen Jahren war der inzwischen 29-Jährige aufgrund von Ausbildung und Studium nicht mehr auf der Strecke aktiv, dafür aber ab und an als Helfer beim Gifhorn-Cup.

Christin Kostrewa: „Wettkampfgeist und ein Team, das zusammenhält“

Eine Rolle, die auch seine Mutter Beatrix ausübt. Die Ehefrau von Peter Kostrewa ist die engagierte Helferin am Rand, die sich bei Wettkämpfen um die Nöte der USK-Athleten und beim Gifhorn-Cup mit um die Auswertung kümmert – Letzteres übrigens gemeinsam mit ihrer Tochter Christin. Diese war von 2010 bis 2011 Jugendsprecherin der USK-Sparte und feierte 2009 mit dem deutschen Meistertitel mit der niedersächsischen Jugendstaffel im Luftgewehr (zusammen mit Rieka Saucke und Maja Gömann) ihren größten sportlichen Erfolg.

„Allerdings ist mein größter persönlicher Erfolg, dass aus meiner größten Konkurrentin Maja eine sehr enge Freundin geworden ist“, sagt die 26-Jährige und denkt dabei an den gemeinsamen Doppelstart beim Sprint in Bayerisch Eisentein 2008 zurück. „Trotz hartnäckiger Versuche konnte keine die jeweils andere abhängen. Nachdem wir ins Ziel gefallen sind, haben wir angefangen uns zu unterhalten, und von da an war klar: Das passt! Seitdem sind wir nun schon seit zwölf Jahren enge Freundinnen. Und das ist es, was mir der Sommerbiathlon gibt: einerseits einen Sport, der Spaß macht und einen gewissen Wettkampfgeist bietet, der einem auch im alltäglichen Leben hilft, doch vor allem ein Team, das zusammenhält, Spaß hat und sich unterstützt.“

Sich unterstützen, der Teamgedanke – es sind Argumente für diese Sportart, die auch die Mitglieder der zweiten Kostrewa-Familie vorbringen. Dazu zählen Peters Bruder Jörg, seine Kinder Cédric, Raphaël und Maeva sowie seine Frau Jeannie, die nach eigener Aussage „Riesenspaß“ an Sommerbiathlon habe, „weil wir als Familie tolle Momente erleben. Ich unterstütze, feuere an, koordiniere, plane, fotografiere, und bin auch manchmal als psychologische Hilfe mit dabei. Dazu habe ich wunderbare Menschen im und außerhalb des Vereins kennengelernt, und es sind richtige Freundschaften entstanden.“ Als ihren größten Erfolg bezeichnet die Familienmutter, „dass ich meinen Mann 2006 dazu gebracht habe, mit Sommerbiathlon anzufangen, da ich selber großer Fan von Winterbiathlon bin. Dadurch waren wir immer bei Wettkämpfen dabei, und unsere Kinder wurden dann auch infiziert…“

Ihr Mann Jörg erklärt, dass er in erster Linie die USK-Gruppe sehr angenehm finde. „Erfolgreich war ich in dieser Disziplin eher nicht“, gibt der 54-Jährige zu, „viel wichtiger sind mir aber die Freude am Teilen von Emotionen und die positive Wirkung des Sports auf meine Kinder, die mich sehr stolz machen.“

2011 steht der Spartenleiter bei der DM ganz oben auf dem Podest

Cédric, sein ältester Sohn, spricht davon, dass ihm Sommerbiathlon einen guten Ausgleich zum Alltag biete, durch den er abschalten und Zeit mit seinen Sportkameraden verbringen könne. „Zudem lernt man, sich auf sich zu konzentrieren und alles um einen herum auszublenden“, betont der 20-Jährige: „Durch das Laufen wird die Körperbeherrschung im Hinblick auf die Atmung am Schießstand noch komplexer, man lernt seinen Körper kennen und sich selber besser einzuschätzen.“

Sein Bruder Raphaël hebt derweil hervor, dass er während seiner Zeit als Jugendsprecher der USK-Sparte (2013 bis 2014) gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen – ein Aspekt, den Peter Kostrewa seinen Schützlingen in sämtlichen Bereichen vermittelt. Der Spartenleiter des USK ist zudem der Meinung, „dass es ein Vorteil ist, dass oft Kostrewas das Amt des Jugendsprechers übernommen haben, weil die Wege innerhalb der Familie kurz sind, um etwas abzustimmen.“

Momente, an die Gifhorns „Mr. Sommerbiathlon“ gerne zurückdenkt, sind der Gewinn der deutschen Meisterschaft im Kleinkaliber-Sprint bei den Herren III im Jahr 2011, aber auch der vierte Platz bei der Wahl zum „Gifhorner des Jahres 2016“ und der Vizetitel mit der Niedersachsenstaffel bei der Luftgewehr-DM 2019 in Schmallenberg – zusammen mit Christoph Götze und Frank Weisgerber.

Auch die Jüngste der Kostrewas, die erst 16-jährige Maeva, belohnte sich bei denselben Titelkämpfen, obendrein ihre erste DM-Teilnahme, gleich mit Silber in der Niedersachsenstaffel der Jugendklasse weiblich, und fügte der tollen Geschichte der Sportfamilie Kostrewa ein weiteres i-Tüpfelchen hinzu.