20 Spiele, 9 Unentschieden – die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn waren in der vergangenen Saison die „Remiskönige“. Doch das war einmal! Inzwischen haben die Schwarz-Gelben eine „Siegermentalität“ entwickelt und sind nach der Hinrunde überraschend Tabellenvierter!

„Wir stehen über dem Strich, sind insgesamt super zufrieden“, betont MTV-Coach Michael Spies und fügt gleich an: „Chapeau vor den Jungs, wie sie sich reingebissen und Gas gegeben haben.“ Doch der Ex-Profi hebt auch gleich mahnend den Finger: „Bis jetzt haben wir noch nichts erreicht. Das ist nur eine Zwischenetappe.“

Durch den abschließenden 2:0-Erfolg bei der SVG Göttingen – zum ersten Mal spielte der MTV zu null in dieser Saison – wurde nicht nur der vorangegangene Derbysieg gegen Lupo Martini (3:1) veredelt, sondern auch die bislang beste Saisonplatzierung erreicht. „Danach durften die Jungs sich eine Woche erholen. Seit dieser Woche haben sie ihre Trainingspläne. Wir müssen etwas tun und werden vorbereitet sein, falls es im Dezember wieder weitergeht“, macht Spies deutlich, dass sich seine Mannen nicht auf dem Erfolg ausruhen können. „Wobei sich die Jungs den Urlaub auch wirklich verdient hätten.“

Keine Frage, dank des starken Endspurts fällt die Hinrunden-Bilanz bei den Schwarz-Gelben positiv aus. Überraschend positiv, denn die Vorzeichen waren alles andere als gut. Topspieler wurden verloren, die Vorbereitung gestaltete sich durch den NFV-Pokal extrem schwierig – und erst am vierten Spieltag gab es den ersten Saisonsieg. Das 2:1 gegen die FT Braunschweig war allerdings nicht die Wende – es folgte das 1:2 in Northeim und damit der Absturz ans Tabellenende. „Knackpunkt war dann der Sieg gegen Arminia Hannover“, meint Spies, für den das bislang gute Abschneiden ein Erfolg des Kollektivs ist. „Wir haben immer gesagt: Wir sind nur ein kleiner Kreis, wir brauchen alle Spieler – und wir vertrauen auch allen Spielern.“

Die jungen Neuzugänge wie Nireas Igbinoba, Erik Weinhauer oder Noah Moreno Silva sind in der Liga angekommen. Andere Akteure hätten den nächsten Schritt gemacht – „ich kann allgemein nur die ganze Mannschaft loben“, möchte Spies niemanden hervorheben. „Hatten wir Ausfälle, sind die anderen in die Bresche gesprungen.“

Das beste Beispiel dafür ist Routinier Kim Kemnitz, der sich von der Bank in die Startelf spielte, als Arne Jaeger rotgesperrt war. „Respekt an Arne, der die Leistung von Kim anerkennt und im Moment hinter ihm ist“, sagt der MTV-Coach. „Kim hat seine Chance genutzt, ist eine absolute Bank. Es ist ein Zeichen an jeden anderen Spieler, dass wir ihn brauchen und er Gas geben und Geduld haben muss.“