Amani Küster: Zwischen Judo-Matte und Torpfosten

Amani Küster hat für die Judosparte des MTV Isenbüttel Vereinsgeschichte geschrieben. Bei den deutschen U18-Meisterschaften sicherte sich die 17-Jährige zu Beginn des Jahres Bronze – nie zuvor hatte eine Sportlerin von der Hehlenriede bei den nationalen Meisterschaften eine Medaille eingefahren. Außerdem darf sie sich in der gleichen Altersklasse bereits norddeutsche Meisterin nennen, auch den Landeseinzeltitel verbuchte Küster auf der Habenseite.

Diese beiden Titel stammen aus dem Jahr 2019, weshalb das Nachwuchstalent zur Sportlerin des Jahres innerhalb des Vereins gekürt wurde. Auch bei den deutschen Titelkämpfen war sie im vergangenen Jahr schon vertreten, wurde Fünfte. Ihre Fähigkeiten haben sie zudem bereits zum Messecup nach Essen und zum Silvester-Randori nach Rotterdam geführt, bei einer Lehrgangswoche in Russland durfte die Isenbüttelerin ebenfalls dabei sein.

„Sehr athletisch für ihr Alter“

„Sie zeigt ein sehr gutes Angriffsjudo, ist von der ersten Sekunde an sehr griffig, ohne abzuwarten“, zählt Amanis Trainer in Isenbüttel, Christopher Nomigkeit, einige Stärken seines Schützlings auf. „Für ihr Alter und ihre Gewichtsklasse wirkt sie sehr athletisch und ist physisch stark“, fügt Nomigkeit zudem an.

Vor rund drei Jahren war Amani Küster zum MTV gewechselt. „Sie ist aus sportlichen Gründen aus Vorsfelde nach Isenbüttel gekommen, nimmt damit eine lange Wegstrecke in Kauf“, berichtet Nomigkeit. Das tut sie allerdings nicht nur für die Einheiten beim MTV – so trainiert die Schülerin zusätzlich bei einem Landestrainer am Landesstützpunkt in Braunschweig. „Die enge Zusammenarbeit ist da sehr wichtig“, untermauert der Isenbütteler Übungsleiter.

Wer glaubt, neben dem Judo sei da keine Zeit mehr für ein weiteres Hobby, der irrt: Der Fußball hat es Amani Küster angetan. „Ich komme nach dem Training meist spät nach Hause, es gibt Tage, an denen ich dann einfach nur noch ins Bett falle. Im normalen Alltag bringt mir der Fußball aber Abwechslung“, betont die 17-Jährige, die im ersten Frauenteam des VfB Fallersleben (Landesliga) im Tor steht. Aufgrund ihres vollgepackten Trainingsplans im Judo bleibt ihr allerdings nur einmal pro Woche Zeit, um auf dem grünen Rasen zu trainieren. „Ich finde es auch gut, dass die Jugendlichen tun, was ihnen Spaß macht“, begrüßt Christopher Nomigkeit das weitere Hobby seines Schützlings.

Doch zurück zum Judo: Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den nationalen Titelkämpfen machte die Corona-Pandemie auch vor dem MTV Isenbüttel und Amani Küsters Training keinen Halt. In Folge des ersten Lockdowns „tat es nach den Sommerferien sehr gut, wieder auf die Matte zu gehen“, blickt Nomigkeit zurück. Für Amani bedeutete die Pandemie allerdings die Absage sämtlicher Turniere und Lehrgänge, es durfte lediglich trainiert werden. Jedoch war das Training aufgrund der Belüftungszeiten der Hallen etwas verkürzt.

Zudem war man, als die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, auf den kleinen Kunstrasenplatz des MTV ausgewichen. „Wir haben dort viel für die Physis getan“, schildert Nomigkeit. Durch die erst vor wenigen Wochen erneut verschärften Corona-Regeln ist nun wieder vieles nicht mehr möglich. „Im Moment ist die Halle wieder komplett dicht. Es haben alle einen Trainingsplan erhalten, wir dürfen hier aber nicht mal Fitnesseinheiten absolvieren“, seufzt der Judo-Trainer.

Auf Grand-Slam-Kurs

Ist die Corona-Problematik hoffentlich zeitnah ausgestanden, traut er Amani Küster in ihrer weiteren Judo-Laufbahn einiges zu. „Wenn sie ihren Trainingsfleiß weiterhin an den Tag legt und vom Niedersächsischen Judo-Verband auf Lehrgänge mitgenommen wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Teilnahme an ein paar European Cups dabei herauskommt“, prophezeit Nomigkeit. „Ob es für den A-Kader reicht, hängt auch davon ab, wie ihre Einstellung nach der Schule sein wird. Sie könnte aber auch den ein oder anderen Grand Slam mitnehmen.“

Amani Küster selbst schaut vorerst noch nicht so weit voraus, denn „wir müssen erst mal sehen, wie es mit Corona weitergeht. Ich hoffe da einfach das Beste“, sagt die 17-Jährige, die im nächsten Jahr in der Altersklasse U21 bis 78 Kilogramm an den Start gehen wird. „Ich habe das Ziel, mich auch da für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.“