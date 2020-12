Es ist Herbst, und damit wieder Überraschungszeit im Sport im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes Niedersachsen mit der Sportregion Ostniedersachsen, bei der es um die Anerkennung freiwilligen Engagements in den Sportvereinen geht.

Dass in diesem Jahr alles etwas anders ist, wird auch bei der Aktion deutlich. „Viele Vereine sind unsicher, wie sie die Überraschungen durchführen können und dürfen. Die aktuellen Einschränkungen haben einige Planungen kurzfristig wieder umgeworfen“, erklärt Birte Kallweit, Ansprechpartnerin für die Aktion in der Sportregion. „Und doch ist es jetzt besonders wichtig, sich für das freiwillige Engagement der Menschen in den Vereinen zu bedanken. Wir unterstützen gern auch bei der Ideenfindung zur Umsetzung.“ Die Vereine stehen durch die Corona-Pandemie vor zusätzlichen Herausforderungen, die durch die vielen Ehrenamtlichen gemeistert werden. „Es werden also nicht weniger Engagierte, die eine Wertschätzung und ein Dankeschön verdient haben“, betont Kallweit.

Noch vor, aber auch im aktuellen Teil-Lockdown haben bereits einige Überraschungen stattgefunden – so auch bei der DLRG-Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen. „Danke für dein Engagement“ stand in großen Lettern auf dem Banner, das Susanne Kahlstorf von ihren Vorstandskollegen überreicht bekam. Mit ihr ist die erste Vereinsheldin in 2020 gefunden. Kahlstorf ist langjährige Kassenwartin bei der DLRG-Ortsgruppe und als solche auch Mitglied im Vorstand des Vereins. Bei der letzten Vorstandssitzung bedankten sich ihre Vorstandskollegen für ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit. Dass es immer komplexer und aufwendiger für ehrenamtliche Kassenwarte wird, wurde bei der Übergabe des Überraschungspakets auch thematisiert. Umso mehr sei das Engagement von Susanne Kahlstorf hervorzuheben, sagt Antje Krummel, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe.

Auch in den Reihen des Kreissportbundes (KSB) Gifhorn hat sich starkes ehrenamtliches Engagement versammelt. Ein im doppelten Sinn noch jüngeres Mitglied des Vorstandes sollte nun einmal im Mittelpunkt stehen. Madeleine Niebuhr übernahm im November 2019 den kommissarischen Vorsitz der Sportjugend Gifhorn, wodurch sie auch Mitglied des Vorstandes im KSB Gifhorn ist. Niebuhr plant aktuell fleißig mit im Festkomitee zum 75-jährigen Jubiläum des KSB im nächsten Jahr und feilt an verschiedenen Projekten für die Sportjugend. „Ein junges Engagement, das ein Dankeschön verdient hat“, wie Kallweit verdient, die deshalb gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Niebuhr vor einem Vorstandstreffen überraschte.