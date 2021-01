SG übergibt Spende ans Tierheim Ribbesbüttel

Dieser Stuhl hat die Spende möglich gemacht: Da ein SG-Anhänger 120 Euro für das kleine Kunstwerk geboten hat, konnte Vollbüttel/Ribbesbüttel nun die Spende an das Tierheim Ribbesbüttel übergeben.

Ribbesbüttel. Vollbüttel/Ribbesbüttel versteigert einen eigens aufgearbeiteten Stuhl in Vereinsfarben und übergibt den Erlös.

Da staunte Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierheims in Ribbesbüttel nicht schlecht: Plötzlich stand Uwe Jahnke, Trainer der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel, mit einem Geldumschlag in der Hand vor der Tür. Denn die Fußballer, aktuell wegen Corona zur Zwangspause verdammt, blieben trotzdem in den letzten Wochen nicht ganz tatenlos.

„Wir haben von Vereinen gelesen, die das Budget für ihre Weihnachtsfeiern gespendet hatten und wollten ebenfalls etwas Gutes tun“, erklärt Jahnke. Als kleiner Verein notorisch knapp bei Kasse, war aber klar, dass die Spende irgendwie finanziert werden musste. Eine Lösung war schnell gefunden: Jahnke, der sich bei der Sanierung des Ribbesbüttler Sportplatzes zum Experten für die Aufarbeitung von Stühlen entwickelt hatte, trieb kurzerhand einen weiteren Stuhl auf und verwandelte ihn in mühevoller Detailarbeit zu einem Liebhaberstück in SG-Farben und mit Schriftzug, welches dann über die sozialen Medien zur Versteigerung angeboten wurde.

Tierheim-Leiterin: Eine tolle Aktion!

Letztlich stand das Gebot dann bei 120 Euro. „Niemals hätten wir damit gerechnet, dass wir diesen Betrag bei der Versteigerung erzielen. Wir haben eine starke Vereins- und Fangemeinschaft, aber gerade in diesen unsicheren Zeiten dreht jeder den Cent zweimal um“, zeigt sich Jahnke überrascht von der Summe, die die Versteigerung des SG-Stuhls eingebracht hat. „Wir freuen uns riesig und danken der SG. Eine tolle Aktion!“, betont Stefanie Söchtig. Der glückliche Gewinner der Versteigerung, der den SG-Stuhl nun sein Eigen nennen darf, will anonym bleiben, übermittelt aber trotzdem eine Botschaft: „Einmal SG, immer SG!“

Sebastian Jäger, Vorsitzender der SG, ergänzt augenzwinkernd: „Das Ganze ist auf Uwes Mist gewachsen. Wir dachten, mit seiner Ehrung im Rahmen der DFB-Aktion Ehrenamt im letzten Jahr wird der Typ mal etwas ruhiger, aber Uwe ist und bleibt einfach ein Hansdampf in allen Gassen. Mit der Aktion hat er sich mal wieder übertroffen und gezeigt, dass man auch als kleiner Verein mit begrenzten Mitteln etwas bewirken kann. Ich bin stolz und froh, so jemanden zur SG zählen zu dürfen!“