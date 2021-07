Im NFV-Pokal geht’s für den MTV Gifhorn nach Northeim

Die Pokalreise des MTV Gifhorn, sie beginnt in Northeim: Die Oberliga-Fußballer aus dem GWG-Stadion müssen am 7./8. August in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals der Amateure beim Staffelgefährten FC Eintracht Northeim antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in den Räumen des NFV in Barsinghausen durch Pokalspielleiter Jörg Zellmer.

Die Schwarz-Gelben wurden als letzte Mannschaft aus dem Lostopf Süd-Ost gezogen und müssen sich auf die Reise nach Northeim machen. Ein Oberliga-Duell gibt es auch zwischen dem MTV Wolfenbüttel und Lupo Martini Wolfsburg. Dort wird zugleich der Achtelfinalgegner ermittelt, der vom 24. bis 26. August beim Sieger des Spiels Northeim gegen Gifhorn antreten muss.

„Wir hatten leider geplant zu testen – und hatten mit der FSV Schöningen auch einen attraktiven Gegner. Jetzt müssen wir im Pokal antreten und wollen dort wieder etwas reißen“, sagt MTV-Coach Michael Spies, der davon ausgegangen war, dass die Pokalpartien erst später stattfinden.

jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de