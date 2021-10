Meinersen (in Rot Ahmet Fazliu, hier im Duell mit dem TuS Müden-Dieckhorst) kämpft gegen Wesendorf um den Einzug ins Viertelfinale des Kreispokals.

Gifhorn. Fußball: Die nächste Runde im Wittinger Kreispokal steht am Wochenende an. Welche Teams ziehen in die Runde der letzten Acht ein?