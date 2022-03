Der SV GW Calberlah (vorne: Gian-Luca von Spiczak-Brzezinski) will den Schwung aus dem Sieg gegen Isenbüttel mitnehmen und gegen Lamme die nächsten Zähler einfahren.

Calberlah. Die Timpe-Elf will den Schwung des Derbysieges in der Landesliga mit in diese Partie nehmen und die nächsten Punkte gegen den Abstieg einfahren.