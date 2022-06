Der MTV Gifhorn (links) behielt gegen den MTV Wolfenbüttel (rechts) die Oberhand und sicherte sich so im direkten Duell den Aufstieg in die Niedersachsenliga.

A-Jugendfußball Gifhorns U19 ist zurück in der Niedersachsenliga!

Großer Jubel bei den A-Jugend-Fußballern des MTV Gifhorn! Die Schwarz-Gelben sicherten sich am letzten Spieltag der Landesliga-Meisterrunde mit einem 4:2 gegen den MTV Wolfenbüttel Rang 2. Weil Meister JSG SalzGitter nicht aufsteigen darf, geht das Ticket für die Niedersachsenliga an den MTV. In der Bezirksliga endete die Saison mit zwei Kreisduellen.

Landesliga – Meisterrunde

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor Bötel (6.), 2:0 Schmidtke (35.), 2:1 Rall (75.), 3:1 Schmidtke (90.+4), 3:2 Schmidel (90.+5), 4:2 Meyer (90.+5). Rot: (44., Wolfenbüttel, 44., Gifhorn).

Die Voraussetzungen waren klar: Ein Punkt reichte den Hausherren, um vor mehr als 400 Zuschauern den Aufstieg zu sichern. „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und Wolfenbüttel nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte Lars Martsch, Trainer der Gifhorner. Ein abgefälschter Schuss schlug schon früh im Kasten der Lessingstädter ein, Philipp Schmidtke erhöhte auf 2:0. „Wir waren komplett spielbestimmend und hätten auch 4:0 führen können. Wolfenbüttel wirkte gehemmt.“

Gifhorner Jubel über Niedersachsenliga-Aufstieg riesengroß

Nach dem Seitenwechsel ließ Schwarz-Gelb den Gegner etwas mehr kommen. Mit fortwährender Spieldauer warfen die Wolfenbütteler alles nach vorne. Nach dem Anschlusstreffer bedeutete das 3:1 durch Schmidtke in der vierten Minute der Nachspielzeit die vermeintliche Entscheidung. Vom Anpfiff weg verkürzte der Gast noch einmal, ehe Niklas Meyer für den Endstand sorgte. „Der Jubel war riesengroß. Es war ein gelungener Abschluss für die 2003er, die ihre guten Leistungen gekrönt haben. Wir hatten einen großen Zusammenhalt“, frohlockte Martsch. Mit Blick auf die Bedeutung des Aufstiegs betonte er: „Man hebt sich so ein bisschen von den anderen Vereinen ab.“

Bezirksliga

JFV Kickers – FC Schwülper 4:0 (4:0). Tore: 1:0 Jondral (20.), 2:0, 4:0 Sandte (28., 42.), 3:0 Baumann (39.).

Während die Saison für den FC, der die Tabelle lange angeführt hatte, mit einer weiteren Enttäuschung endete, feierte der JFV einen gelungenen Abschluss. „Wir haben in der ersten Halbzeit wieder eine sehr geschlossene Leistung gezeigt und aus sechs guten Chancen endlich mal vier Tore gemacht – und die waren teilweise sehr gut herausgespielt“, lobte Luca Ehresmann, Trainer der Gastgeber. „In der zweiten Halbzeit war es dann ein Sommerkick.“

JSG Isenbüttel-Gifhorn – JSG Seershausen/Müden 0:0.

„In der ersten Halbzeit haben wir sehr guten Fußball gespielt, waren drückend überlegen. Nur der Abschluss hat gefehlt“, fasste Isenbüttel-Gifhorns Coach Christian Koch zusammen. Zum zweiten Durchgang wechselten die Hausherren komplett durch und ließen Spieler auf Positionen agieren, „auf die sie Lust hatten“, so Koch. „Es hat dann einfach Spaß gemacht.“

