SSV-Konter brechen Calberlah das Genick

So ein wenig wurde die letzte Landesliga-Partie der Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah zu einem Spiegelbild der Saison. Die Grün-Weißen hielten – wie nahezu in jedem Spiel – gut mit, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da. Gegen den SSV Nörten-Hardenberg verloren sie mit 0:2 (0:2). „Wir haben viel versucht, zwei Konter brechen uns dann aber das Genick“, untermauerte SVC-Trainer Stefan Timpe.

Nach den ersten Abschlüssen auf beiden Seiten hatten sich die Gäste schlichtweg effizienter gezeigt. Bei einem Konter kam der Ball zu Nörtens Top-Torjäger Lucas Duymelinck, der Lukas Karwehl ins Leere rutschen ließ und vor Schlussmann Marcel Hekkel eiskalt blieb – 0:1 (31. Minute). Fünf Minuten später ging es ebenfalls schnell, diesmal bereitete Duymelinck für seinen Stürmerkollegen Nils Hillemann vor. Der musste die Kugel aus sieben Metern nur noch über die Linie drücken (36.).

Dabei verletzte sich Duymelinck allerdings und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Simon Briola in die Partie, der kurz vor der Pause frei vor Hekkel am Kasten vorbeischoss (40.).

Nach der Pause kam von den Gästen in der Offensive nicht mehr viel, die gefährlichere Mannschaft waren die Calberlaher. Kevin Brodöhl versuchte es vor Dominik Hillemann per Lupfer, der SSV-Keeper hatte den Braten allerdings gerochen (48.). Nach einer Ecke kam Lukas Karwehl am zweiten Pfosten zum Kopfball, doch wieder war Hillemann Endstation (58.). Mitte des zweiten Durchgangs hielt Julian Plagge den Fuß in eine Flanke Brodöhls, das Spielgerät zischte knapp am langen Pfosten vorbei (68.).

„Vor dem Tor haben der letzte Pass und die letzte Überzeugung gefehlt“, stellte Timpe heraus. So endete die dreijährige Amtszeit des 48-Jährigen mit einer Niederlage auf heimischem Platz…

SVC: Hekkel – Karwehl, Linke, Weiß – Wagenmann (59. Wagner-Reyes), F. Korsch, Leja (72. Schulz), Greszik (59. Sokolowski) – Zeqiri (72. Wiesensee) – Brodöhl, J. Plagge (90.+1 Grünheid).

Tore: 0:1 Duymelinck (31.), 0:2 N. Hillemann (36.).

