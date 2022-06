Tennis Gifhornerin Mailina Nedderhut scheidet in Stade früh aus

Der Tennis-Nachwuchs aus dem Kreis Gifhorn hat sein Können ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Herausgestochen hat Lia Merkhoffer vom TC Schwülper, die bei den Regionsmeisterschaften als Lokalmatadorin zum Titel marschierte. Weitere Spielerinnen und Spieler aus Gifhorn wurden erst kurz vor dem Turniersieg gestoppt. Mailina Nedderhut vom TC Grün-Weiß Gifhorn schied bei den Landesmeisterschaften in Stade derweil in der zweiten Runde aus.

Die 14-Jährige ging in der Damenkonkurrenz trotz ihres jungen Alters schon als Nummer 5 der Setzliste ins Turnier. Nach einem Freilos bekam sie es mit Victoria Veloso vom DTV Hannover zu tun. Die Nummer 335 der deutschen Rangliste erwies sich als enorm unangenehm und setzte sich gegen Nedd­erhut (Nummer 223) mit 7:5 und 7:5 durch. „Es war ein Match auf Augenhöhe“, fasste Nedderhut zusammen. Die Rechtshänderin musste aber eingestehen, dass sie nicht ihr bestes Tennis gespielt hatte. „Victoria hat auf jeden Fall die wichtigen Punkte gemacht.“

Lia Merkhoffer entscheidet alle Matches für sich

Die Big-Points für sich entschieden hat Lia Merkhoffer in der U10-Konkurrenz der Regionsmeisterschaften. Vier Spielerinnen waren am Start, neben Merkhoffer mit Solveig Löbel eine zweite Spielerin des gastgebenden TC Schwülper. Gespielt wurde nach dem Format Jede-gegen-Jede. Merkhoffer setzte sich gegen Sophie Ortega (TV Jahn Wolfsburg, 6:2, 6:2) und Oliwia Dybka (TK Goslar, 7:6, 6:3) ebenso durch wie gegen ihre Teamkollegin Solveig Löbel. Nach einem 6:2 im ersten Durchgang begegneten sich beide Spielerinnen in Satz 2 auf Augenhöhe, doch Lia Merkhoffer wahrte mit einem 7:5 ihre weiße Weste. Ebenfalls erfreulich: Löbel gewann ihre weiteren zwei Matches und wurde Zweite.

Rean Franke verliert erst im Finale

In der U16-Konkurrenz der Junioren marschierte mit Rean Franke ein Spieler des TC GW Gifhorn bis ins Endspiel. Auf dem Weg dorthin schaltete er unter anderem den topgesetzten Louis Tessmann vom Braunschweiger THC aus (6:1, 6:1). Im Finale erwies sich Lasse Klauenburg (SV GW Waggum) als zu stark – 2:6, 1:6. Klauenburg hatte zuvor auch Frankes Clubkollegen Nicholas Meyer geschlagen (7:5, 6:1).

Im Finale stand auch Marina Klages (U14). Die Gifhornerin musste gegen Lykka Walkerking (BTHC) beim Stand von 1:6, 0:1 aufgeben. In der U11-Konkurrenz, die im Gruppenformat ausgespielt wurde, schrammte Valentina Lange nur knapp am Titelgewinn vorbei. Nach einer knappen Niederlage gegen Emma Weyer vom VfR Weddel (6:4, 3:6, 6:0) musste sie sich mit Rang 2 begnügen.

