Für Gastgeber SV Gifhorn geht’s souverän ins Halbfinale

Mit der Maximalausbeute von neun Punkten aus drei Spielen hat sich die SV Gifhorn in der Gruppe C des BraWo-Cups Platz 1 gesichert und sich für das Halbfinale am Samstag qualifiziert. Dort geht es gegen den SV Welat, der als bester Gruppenzweiter in der Vorschlussrunde mit dabei ist.

Die SVG ließ von Beginn an keinen Zweifel am Halbfinaleinzug aufkommen. Keine 120 Sekunden waren im Duell mit dem VfR Wilsche-Neubokel gespielt, als Arben Biboski für die Führung und zugleich den Siegtreffer sorgte. Zuvor hatte sich die TSG Mörse mit 1:0 gegen den SV Triangel durchgesetzt, am zweiten Spieltag gewann zunächst Triangel mit 1:0 gegen Wilsche.

Was folgte, war das torreichste Duell. Neun Minuten waren zwischen Gifhorn und Mörse gespielt, als TSG-Akteur Marvin Jerger der Ball an die Hand sprang und Nicolas Topf den fälligen Strafstoß souverän verwandelte. Die Gastgeber erhöhten in Person von Alexander Krause nach einer Ecke auf 2:0 (20.). Das Tor des Tages folgte wenig später: Topf verwertete eine „Kerze“ per Volley und traf sehenswert über TSG-Torwart Justin Mayer zur Entscheidung (24.). Joshua Pattas Treffer zum 1:3 war nur Kosmetik (26.).

Wilsche feierte mit einem 2:1 gegen Mörse einen versöhnlichen Abschluss. Kreisligist Triangel hatte indes noch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Zunächst verhinderte aber die Latte beim Abschluss von Tim Spillecke die SVT-Führung (5.), ehe Torben Schupetta die SV Gifhorn per Doppelschlag zum Sieg schoss (22., 23.). Damit schied Triangel aus, Co-Trainer Dennis Kamieth zeigte sich dennoch zufrieden. „Wir sind erst mal dankbar, dass wir eingeladen wurden. Wir starten eigentlich erst am Sonntag in die Vorbereitung, das Turnier war jetzt wiederum die Vorbereitung darauf – und dafür war es super.“

SVG-Trainer Sascha Fassa hatte kurz vor Abpfiff der letzten Partie noch einen Schockmoment zu verkraften, als sich Mohamed Nemr das Knie verdrehte. „Ich glaube, das Kreuzband ist in Ordnung“, gab Fassa vorsichtig Entwarnung, Nemr machte sich zu diesem Zeitpunkt auch selbstständig auf den Weg in Richtung Kabine. Zum Sportlichen sagte Fassa mit einem Schmunzeln: „Wenn du dreimal gewinnst, ist erst mal alles in Ordnung.“

Der Turnierplan

Gruppe A

1. MTV Gifhorn8:1 7

2. SV Welat Gifhorn4:2 5

3. SV GW Calberlah1:7 2

4. SV Gifhorn II 0:3 1

Gruppe B

1. FC Türk Gücü Helmst. 3:1 7

2. VfL Wahrenholz 2:2 4

3. SSV Kästorf 1:1 4

4. MTV Isenbüttel 0:2 1

Gruppe C

TSG Mörse – Triangel 1:0

Wilsche – SV Gifhorn 0:1

Triangel – Wilsche 1:0

SV Gifhorn – Mörse 3:1

Mörse – Wilsche 1:2

Triangel – SV Gifhorn 0:2



1. SV Gifhorn 6:1 9

2. VfR Wilsche 2:3 3

3. TSG Mörse 3:5 3

4. SV Triangel 1:3 3

Finalrunde (Samstag)

MTV GF – FC Türk Gücü15.00

SV Gifhorn – SV Welat 16.00

Elfmeterschießen um Platz 3

Finale 17.15

