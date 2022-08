MTV Gifhorn spielt Generalprobe gegen Heeslingen

Beim letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart wird oft von einer Generalprobe gesprochen. „Genau so kann man das sagen“, unterstreicht Georgios Palanis, Trainer des Fußball-OberligistenMTV Gifhorn. Seine Elf trifft acht Tage vor dem Liga-Start gegen Lupo Martini Wolfsburg auf den Staffelkonkurrenten Heeslinger SC. Der Anpfiff an der Gifhorner Flutmulde ertönt am Samstag um 14 Uhr.

Dieser letzte Test hat es für die Schwarz-Gelben durchaus in sich. Die Heeslinger schlossen die vergangene Saison als Fünfter der Aufstiegsrunde ab, gehören also zu den Top-Teams der Oberliga. „Eigentlich hätten wir am Wochenende ein Spiel im NFV-Pokal gehabt, haben aber ein Freilos gezogen. So ist es gut, dass wir noch mal gegen einen Gegner aus der gleichen Klasse spielen“, betont Palanis.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

MTV Gifhorn will sich im Vergleich zum Vorsfelde-Spiel steigern

Dabei dürfte es auch darum gehen, nach der 0:2-Niederlage gegen Landesliga-Spitzenteam SSV Vorsfelde am Mittwoch (wir berichteten), das eine oder andere besser zu machen. „Wir waren relativ konteranfällig und in den Zweikämpfen nicht da. Dort erwarte ich eine Steigerung. Außerdem müssen wir vorne entschlossener sein. Wir hatten gegen Vorsfelde einige gute Möglichkeiten, haben aber die Tore nicht gemacht.“

Für die, zumindest am Mittwoch, schwache Chancenverwertung hat Palanis allerdings eine Erklärung. „Wir haben eine junge Truppe, die nach einer langen Vorbereitung auch im Kopf müde ist. Der Kopf muss aber frei und locker sein“, erklärt der Trainer. „Wir müssen abgeklärter sein und brauchen noch mehr Wille und Überzeugung. Dann funktioniert es irgendwann von allein“, fügt Palanis an.

Marius Martinowski wechselt zur FSV Schöningen

Dass Marius Martinowski zur kommenden Saison nicht mehr zum MTV-Aufgebot gehören würde, stand bereits länger fest. Nun wurde bekannt, dass es ihn zu Oberliga-Aufsteiger FSV Schöningen zieht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de