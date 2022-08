Zwei Gifhorn-Derbys stehen im Bezirkspokal an

Die erste Runde des Fußball-Bezirkspokals bringt zwei Gifhorner Duelle mit sich. Der Kreispokalsieger TuS Müden-Dieckhorst darf sich mit dem VfR Wilsche-Neubokel messen, außerdem kommt es zwischen der FSV Adenbüttel Rethen und dem TSV Hillerse zu einem kleinen Derby.

Zwischen schlecht und katastrophal – die Personallage bei FSV und TSV Hillerse

FSV Adenbüttel Rethen – TSV Hillerse (So., 15 Uhr). Der Pflichtspielauftakt steht mit einem K.o.-Spiel vor der Tür, beide Teams kennen sich aus den vergangenen Jahren bestens. Es ist also alles angerichtet für einen interessanten Start in die Saison – wäre da nicht das aktuell „leidige“ Thema Personal. Unter anderem aufgrund der Urlaubszeit gehen beide Mannschaften auf dem Zahnfleisch. „Die Lage ist sehr schlecht, die Hälfte der Mannschaft ist im Urlaub“, unterstreicht FSV-Trainer Marcus Ohk. Durch Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und der Altherren „kriegen wir nach aktuellem Stand genügend Spieler zusammen, sind aber eben weit davon entfernt, alle Mann an Bord zu haben“.

Auch bei den Gästen gestaltet sich die Situation nicht besser. Trainer André Brömel bezeichnet sie gar als „katastrophal“ – und das hat bei den Hillersern mehrere Gründe. Einige Spieler sind im Urlaub, andere haben mit kleinen Verletzungen zu kämpfen. Unter anderem Jonas Müller, Daniel Kemmer und Fabian Busse sind angeschlagen. „Stand jetzt haben wir aus unserem Kader elf Jungs beisammen. Wir werden wieder basteln müssen und den einen oder anderen aus unserer ,Zweiten’ mitnehmen“, verrät der Coach der Gäste.

Entsprechend eingeschränkt dürfte auch die Aussagekraft der anstehenden Partie im Hinblick auf die Bezirksliga-Saison sein. „Es wäre eine Generalprobe gewesen. Wir hätten schon so gespielt, wie wir es danach in der Liga hätten tun wollen. Das ist aber unter den Umständen nicht möglich“, seufzt Brömel, der das Pokalduell am Sonntag daher sowohl als Teil der Vorbereitung als auch als Bewährungsprobe für seine Jungs sehe. „Es ist aber auch ein Pflichtspiel – und das wollen wir gewinnen.“

FSV Adenbüttel Rethen konzentriert sich auf die Liga

Brömels Gegenüber Marcus Ohk ordnet die Partie zumindest ein wenig anders ein. „Es ist ein reines Vorbereitungsspiel, ich sehe keine Priorität im Pokal. Vor allem durch die Liga, die in dieser Saison 34 Spiele hat, ist er für mich Beiwerk“, stellt der FSV-Coach klar, sagt aber auch: „Wir treffen auf einen Gegner, der uns fordern wird.“ Der Respekt vor den Gästen ist ohnehin groß. „Dass die Hillerser in der vergangenen Saison in der Abstiegsrunde gespielt haben, verstehen sie wahrscheinlich bei ihrem Potenzial selbst nicht. Das ist eine Truppe, die, wenn es vernünftig läuft, in der Bezirksliga ganz oben mitspielen kann“, erkennt Ohk an. Und doch wird es am Sonntag vermutlich vermehrt darauf ankommen, wer die zahlreichen Ausfälle besser kompensieren kann…

Außenseiter Müden-Dieckhorst spielt Pokalpartie am Anfang der Vorbereitung

TuS Müden-Dieckhorst – VfR Wilsche-Neubokel (So., 15 Uhr). Hinter den Hausherren liegt eine aufwühlende Saison. Mit einem 1:0 im Finale gegen den SV BW Rühen sicherten sie sich den Kreispokalsieg, eine Woche später stand nach dem 2:3 in der Relegation gegen den Wesendorfer SC der Abstieg in die 1. Kreisklasse.

„Wir sind jetzt erst seit einer Woche wieder im Training. Es war wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben. Jetzt richten wir den Blick nach vorne“, berichtet TuS-Trainer Sven-Arne Börner nach einer knapp vierwöchigen Pause. Nun kommt es also zu Beginn der Vorbereitung gleich zu einem Pflichtspiel. „Sonst haben wir bei Bezirksligisten angefragt, ob sie ein Testspiel gegen uns absolvieren wollen. Jetzt ist es ein Pflichtspiel und wir müssen nicht fragen“, sagt Börner schmunzelnd.

Dass die Blau-Gelben als Außenseiter in die Partie gehen, steht außer Frage. Zwischen den Teams liegen zwei Klassen, zudem startet der VfR schon am kommenden Wochenende in die Bezirksliga-Saison. „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen“, bedient sich Börner an einer fast schon berühmten Phrase, um ernst nachzuschieben: „Alles andere als ein Sieg für Wilsche wäre eine Überraschung. Wir hoffen, dass einige Zuschauer da sind, und wir eine gute Figur abgeben können.“

