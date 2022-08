3:1 – Kästorf und Wahrenholz werden Favoritenrolle gerecht

Die beiden Fußball-Landesligisten SSV Kästorf und VfL Wahrenholz haben sich in der ersten Runde des Bezirkspokals keine Blöße gegeben und sind eine Runde weiter. Ebenfalls erfolgreich war die SV Gifhorn, die beim WSV Wendschott auf dem Weg dorthin allerdings den „Umweg“ Elfmeterschießen nehmen musste.

SV Lauingen Bornum – SSV Kästorf 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Jansen (17.), 0:2 Demirci (23.), 1:2 Evers (35./HE), 1:3 Gercke (89.). Rot: Brandt (34., SSV).

„Wir sind recht gemächlich ins Spiel gekommen, haben aber trotzdem zwei Tore gemacht“, fasste Kästorfs Co-Trainer Arne Hoffart die erste Hälfte des ersten Durchgangs zusammen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gerieten die Rot-Weißen allerdings in Unterzahl, nachdem Joe Brandt auf der eigenen Torlinie mit der Hand am Ball war. „Kein Vorwurf an ihn, Joe hat sich selbst am meisten darüber geärgert“, betonte Hoffart. Die Hausherren verkürzten vom Punkt und waren wieder im Spiel. Hoffart: „Danach haben wir es wirklich sehr gut gemacht. Von außen war nicht zu sehen, dass wir in Unterzahl sind. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber die Jungs haben sich für ihren Aufwand belohnt.“

SV Reislingen/Neuhaus – VfL Wahrenholz 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Bülter (7.), 1:1 L. Koch (11.), 1:2 Henneicke (44.), 1:3 Schön (70./FE).

Der Landesliga-Aufsteiger tat sich zunächst schwer beim Bezirksliga-Vertreter und geriet in Rückstand. Die Schwarz-Gelben hatten aber schnell die passende Antwort parat, Lars Koch gleich aus. Mit dem Pausenpfiff brachte Dorian Henneicke den Gast nach einer Ecke in Führung. Das 3:1 und damit die Entscheidung besorgte Patrick Schön Mitte des zweiten Durchgangs vom Elfmeterpunkt.

WSV Wendschott – SV Gifhorn 8:9 n.E. (2:2; 1:1). Tore: 1:0 Klein (24.), 1:1 Blickwede (36.), 2:1 Dieck (70.), 2:2 Bartolen (90.). Gelb-Rot: Blickwede (37., SVG).

Die Gifhorner mussten lange mit einem Mann weniger auskommen, retteten sich durch einen späten Treffer von Fatmir Bartolen aber noch so eben ins Elfmeterschießen. Dort trafen sechs Wendschotter, aber eben sieben Gifhorner.

SV Groß Oesingen – TSG Mörse 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 3:0 Wiegmann (20., 61.), 2:0 Kuhls (55.), 3:1 Lang (90.).

Der Bezirksliga-Neuling schaltete den etablierten Staffelgefährten im ersten Pflichtspiel der Saison durchaus souverän aus.

FC Schunter – FC Brome 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Sandmann (67.).

