Drei Treffer nach Standards ebnen dem TSV Hillerse den Weg

Mit drei Toren nach Standardsituationen sind die Fußballer des TSV Hillerse in der ersten Runde des Bezirkspokals in den ersten 23 Minuten auf die Siegerstraße eingebogen. Nach 90 Minuten stand für den TSV bei der FSV Adenbüttel Rethen ein 6:1 (3:1)-Erfolg.

Borgfeld findet Abnehmer – frühe Führung für den TSV Hillerse

Im Duell zweier Bezirksliga-Staffelkonkurrenten brauchten die Gäste gerade einmal neun Minuten, um bereits mit 2:0 in Führung zu gehen. Nick Borgfeld brachte die Kugel jeweils in die Mitte, Felix Schrader (4. Minute) und Robin Ramme (9.) drückten sie über die Linie.

Nur eine Zeigerumdrehung später hatte Tim Ziegler frei vor Lars Burgdorf den nächsten Treffer auf dem Fuß, er zog im Eins-gegen-Eins mit dem FSV-Keeper aber den Kürzeren.

Und die Gastgeber? Marc Bruns scheiterte mit einem Lupfer an Hillerses Schlussmann Leon Divjak (13.), verkürzte wenig später aus dem Gewühl aber doch (17.). Der TSV konnte sich allerdings auf seine Standardstärke verlassen. Borgfeld schlug - diesmal einen Freistoß - in den Strafraum, über Ramme fand der Ball den Weg zu Schrader, der seinen Doppelpack schnürte (23.).

Mit dem 4:1 ist alles klar

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Gäste ihre Chancen ausschließlich aus dem Spiel heraus. Für Fabio Maire war der Winkel zu spitz, nachdem er Burgdorf umkurvt hatte (46.). In der Folge waren Aktionen in den Strafräumen Mangelware, kurz nach der Trinkpause machte Maire nach Vorlage Zieglers mit seinem Treffer zum 4:1 alles klar (72.).

In der Schlussphase ließ Borgfeld zunächst mit dem Fuß gleich drei gute Gelegenheiten liegen (73., 76., 79.), belohnte sich dann aber per Kopfballtor zum 5:1 doch noch (81.). Mit dem Schlusspfiff nutzte Stefan Kaufmann einen Fehler Burgdorfs, der auf den Ball getreten war, zum sechsten TSV-Tor (90).

Adenbüttels Coach hadert mit der nachlässigen Verteidigung in der Anfangsphase

„Wir haben souverän und auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir sind zufrieden, zumal sich auch keiner verletzt hat“, konstatierte Hillerses Trainer André Brömel. „Uns haben zwölf Spieler gefehlt. Es geht absolut in Ordnung, dass Hillerse weiterkommt“, sagte Brömels Gegenüber Marcus Ohk, der monierte: „Wir haben am Anfang nicht energisch genug verteidigt und hätten so vielleicht zwei Gegentore weniger kassieren können.“

Tore: 0:1 Schrader (4.), 0:2 Ramme (9.), 1:2 M. Bruns (17.), 1:3 Schrader (23.), 1:4 Maire (72.), 1:5 Borgfeld (79.), 1:6 Kaufmann (90.).

