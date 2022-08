Nach drei Siegen geht’s für Kästorf zu einem alten Bekannten

Drei Pflichtspiele, drei Siege, nur ein Gegentor: Die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf sind sowohl in der Liga als auch im Bezirkspokal gut aus den Startlöchern gekommen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Gegner SV Lauingen Bornum (Bezirksliga, 3:1-Sieg im Pokal) und Landesliga-Aufsteiger VfL Wahrenholz (3:0 in der Liga, 2:0 im Pokal) waren auch jeweils klare Außenseiter gegen den SSV.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Rollen erstmals nicht so klar verteilt. Für die Rot-Weißen geht’s zum TSC Vahdet Braunschweig. „Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen“, betont Kästorfs Trainer Sven Scholze, denn: „Wenn du gut reinkommst, geht’s irgendwann von allein. Da wollen wir hinkommen.“

Sven Scholze und Sajmir Zaimi – zwei Trainer, die sich bestens kennen

Sowohl für Scholze selbst, der vor der Saison vom SC RW Volkmarode (Bezirksliga) nach Kästorf wechselte, als auch für die Mannschaft ist die Partie gleichbedeutend mit einem Wiedersehen. Sajmir Zaimi, Scholzes Vorgänger, war in den vergangenen zwei Spielzeiten für die sportlichen Geschicke der Kästorfer verantwortlich und steht nun bei den Braunschweigern an der Seitenlinie. „Er ist hier bekannt, ich kenne Sajmir auch ganz gut. Wir haben früher auch mal zusammengespielt“, stellt Scholze heraus. „Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, das ruht am Sonntag aber für 90 Minuten.“

Zaimi ist aus Kästorfer Zeiten bekannt dafür, offensiven Fußball spielen zu wollen. „Vahdet hat eine fußballerisch wirklich gute Mannschaft. Die Jungs wissen, wie Fußball geht“, lobt Scholze, der aber einen leichten Vorteil in der frühen Ansetzung des Duells wittert. „Vielleicht ist die Mannschaft noch nicht eingespielt“, mutmaßt Scholze.

Emre Gökkus und Dimitrios Tsampasis kehren beim SSV Kästorf ins Team zurück

Ein weiterer Faktor sei die Personallage. „Ich weiß natürlich nicht, wie viele Spieler bei Vahdet noch im Urlaub sind“, merkt Scholze an. Wie sich die Situation bei den Gästen gestaltet, weiß er sehr wohl. „Sie wird ein bisschen besser, Emre Gökkus und Dimitrios Tsampasis sind zurück. Wir haben ein paar Alternativen mehr“, sagt Scholze. „Es wird spannend – und wir haben Bock auf das Spiel“, schiebt der Kästorfer Coach nach.

