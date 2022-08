VfR Wilsche mit Selbstbewusstsein zu „Top 4“-Team Brome

Trainer Ralf Schmidt und der MTV Isenbüttel müssen sich weiter in Geduld üben. Auch die Partie des zweiten Spieltags der Fußball-Bezirksliga haben die Hehlenrieder verlegt. Sie wären zu Gast bei der TSG Mörse gewesen, fanden nun aber im 15. November bereits einen neuen Termin. Im Einsatz ist derweil unter anderem der VfR Wilsche-Neubokel, der den Schwung aus dem Auftaktsieg mitnehmen möchte.

FC Brome – VfR Wilsche-Neubokel (So., 15 Uhr). Mit 3:0 setzten sich die Gäste vor Wochenfrist gegen die FSV Adenbüttel Rethen durch. „Die Stimmung im Training ist gut. Wir haben zu null gespielt, das war uns wichtig“, hebt Wilsches Co-Trainer Max Samkowez hervor. „Wir fahren jetzt nach Brome, um etwas Zählbares zu holen. So selbstbewusst müssen wir schon sein“, fügt Samkowez an, der aber zugleich vor dem Vorjahresdritten der Meisterrunde warnt: „Ich sehe die Bromer trotz einiger Abgänge weiterhin sehr stark. Sie gehören für mich zu den Top 4 der Liga, haben sehr schnelle Spieler auf den Außenbahnen. Wir müssen hinten auf jeden Fall kompakt stehen.“

Im Vergleich zur FSV-Partie verbessert sich die Personalsituation bei den Rot-Weißen. „Es kommen nach und nach alle zurück. Wir haben noch zwei, drei Verletzte, hinter deren Einsatz ein Fragezeichen steht“, schildert Samkowez. Definitiv nicht mitwirken darf am Sonntag Timon Steep, der gegen Adenbüttel Rethen wegen eines Kopfstoßes vom Platz flog. „Er hat sich beim Schiedsrichter und auch beim Spieler entschuldigt. Ich gehe aber von mindestens zwei bis drei Spielen Sperre aus“, sagt Samkowez.

WSV Wendschott – SV Gifhorn (So., 15 Uhr). Es ist das schnelle Wiedersehen zweier Teams, die sich in der ersten Runde des Bezirkspokals begegneten. Trotz langer Unterzahl rettete sich die SVG ins Elfmeterschießen und gewann letztlich mit 9:8. „Ich glaube, es wird ein komplett anderes Spiel. Wendschott hat bestimmt auch wieder andere Spieler an Bord“, mutmaßt Gifhorns Co-Trainer Jonas Garzke. In den zwei Pflichtspielen nach der Partie in Wendschott verschlief die SVG jeweils den Start und sah sich früh einem 0:2-Rückstand gegenüber. „Wir werden etwas verändern. Stellen wir das nicht ab, werden wir wenige bis gar keine Punkte holen.“

SV Reislingen/Neuhaus – SV Groß Oesingen (So., 15 Uhr). Die Gäste fahren nach dem Auftaktsieg in der Liga gegen den 1. FC Wolfsburg (4:1) dennoch ohne Druck zur Elf von Agostino Nicastro.

tim

