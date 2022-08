Thielemann: „Ich dachte, Wahrenholz explodiert!“

Damit hatten wohl nur die Wenigsten gerechnet. Im ersten Heimspiel ihrer Landesliga-Historie haben die Fußballer des VfL Wahrenholz dem Vizemeister und haushohen Favoriten SSV Vorsfelde ein Remis abgetrotzt. Nach einem späten Treffer des eingewechselten Patrick Schön standen ein 1:1 (0:1) und der erste Wahrenholzer Punktgewinn zu Buche. „Wir sind total begeistert und mehr als zufrieden“, frohlockte VfL-Coach Thorsten Thielemann.

Zumal es in der Anfangsphase noch nicht danach ausgesehen hatte. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Klasse und gingen nach einer kurz ausgeführten Ecke durch Kevin Schulze in Führung. „Vorsfelde hat uns in den ersten 20 Minuten auseinandergespielt, so ehrlich muss man sein. Das war noch mal ein bis zwei Klassen besser als Kästorf“, gab Thielemann zu. „Auch danach hatte der SSV noch die eine oder andere Chance.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seine Elf kämpfte sich in die Partie, wurde in Durchgang 2 mutiger. „Wir haben mehr gemacht, sind irgendwann auch offensiver geworden und vorne auch früher draufgegangen“, berichtete Thielemann. Kurz vor dem Ende kam die Kugel über Maurice Kutz zu Patrick Schön, der noch einen Vorsfelder stehen ließ und zum 1:1 traf. „Ich habe gedacht, Wahrenholz explodiert!“, sagte ein sichtlich beeindruckter VfL-Trainer.

VfL: Neuschulz – L. Koch (68. Schön), Henneicke, Germer, Müller, Janetzko – Richter (68. Soika), J. Koch, Reitmeier (80. Bartsch), Hanse (90. Friedemann) – Kutz.

Tore: 0:1 Schulze (8.), 1:1 Schön (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de