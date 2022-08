TSV Hillerse muss Auftaktsieg „vergolden“

Hillerse. Die Fußballer des TSV treffen auf den SSV Vorsfelde II. Der Favorit aus Hillerse will den Bezirksliga-Neuling aber nicht unterschätzen.

Für Nils Laurer (rechts) und den TSV Hillerse kommt es am Sonntag zum Duell mit Vorsfelde II.

Der Abpfiff des ersten Saisonspiels für Fußball-Bezirksligist TSV Hillerse lag gerade einmal wenige Minuten zurück. Der TSV hatte Landesliga-Absteiger SV Grün-Weiß Calberlah auf fremdem Platz mit 4:0 bezwungen, da betonte Trainer André Brömel bereits, dass es darum gehe, diesen Erfolg am darauffolgenden Wochenende zu vergolden. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist Aufsteiger SSV Vorsfelde II zu Gast. „Wenn wir Unentschieden spielen oder verlieren, ist die Euphorie, die wir so ein bisschen entfacht haben, direkt wieder weg“, schiebt Brömel nun nach.

Personallage entspannt sich beim TSV Hillerse

„Wir haben zweifelsohne die Favoritenrolle. Die müssen wir annehmen. Hinzu kommt, dass es ein Heimspiel ist“, weiß Brömel. Ebenfalls positiv für die Hausherren: Die Personallage entspannt sich weiter. Defensivallrounder Jonas Müller steht wieder zur Verfügung. „Der Konkurrenzkampf ist wieder da. Bis auf zwei, drei Spieler haben wir alle wieder an Bord“, schildert Brömel. Angeschlagen sind aktuell noch Nick Borgfeld und Tim Ziegler. „Ich gehe aber davon aus, dass beide spielen können.“

So oder so: Den Gegner zu unterschätzen, kommt bei den Hillersern nicht in Frage. „3:0 gegen Hehlingen zu gewinnen, ist erst mal ein Zeichen“, sagt Brömel im Hinblick auf den Auftaktsieg des Aufsteigers. „Die Vorsfelder haben zwei gute ,Sechser’, die das Spiel machen. Sie versuchen, über ihre Außenverteidiger, die sehr hochschieben, zum Erfolg zu kommen“, weiß der Hillerser Coach.

