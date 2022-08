SV Calberlah hat Fehler analysiert und die Lehren gezogen

„Wir sind sachlich in die Analyse gegangen und wissen, was wir nicht gut gemacht haben.“ Der Blick bei den Bezirksliga-Fußballern des SV Grün-Weiß Calberlah um Trainer „Charly“ Melaouah ist nach dem 0:4 gegen den TSV Hillerse nun wieder nach vorn gerichtet. Das muss er auch, denn am Sonntag (15 Uhr) ist der SVC zu Gast beim Vorjahreszweiten SV Barnstorf. „Das wird kein Spaziergang für uns, ganz im Gegenteil. Das ist ein ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen“, weiß Melaouah.

Beim SV Calberlah ist größere Disziplin gefragt

Die Lehren aus dem ersten Saisonspiel gegen Hillerse sind gezogen. „Wir müssen disziplinierter auftreten, in den letzten 10 Minuten ist uns die Disziplin komplett flöten gegangen“, sagt Melaouah. „Wir werden darauf achten müssen, nicht wieder in der Frühphase des Spiels einfache Fehler zu machen und in Rückstand zu geraten. Gegen solche Mannschaften ist es sehr schwierig, dann hinterherzulaufen. Wir müssen also sauber und konzentriert an die Sache herangehen“, führt Calberlahs Coach aus.

Mit Justus Linke fehlt der Calberlaher Abwehrchef

„Solche Mannschaften“ sind eben Teams wie Barnstorf, die in der vergangenen Saison bewiesen haben, wozu sie in der Lage sind. „Barnstorf hat eine überragende Saison gespielt. In der Meisterrunde Zweiter zu werden, ist schon eine Hausnummer. Uns erwartet eine körperlich robuste Mannschaft“, warnt Melaouah. Optimal sind die Voraussetzungen beim SVC erneut nicht. „Acht, neun Spieler werden fehlen.“ Darunter ist mit Justus Linke auch der Calberlaher Abwehrchef. „Die Lage ist immer noch angespannt.“

