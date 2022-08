SG Hillerse/Leiferde trifft auf ihren Angstgegner

Gifhorn. Hillerse/Leiferdes Fußballerinnen reisen zum Saisonstart zum VfL Wahrenholz. Der FC Schwülper geht mit Kaltstart in die erste Pokalrunde.

Treffen am Sonntag aufeinander: Der VfL Wahrenholz (rechts) und die SG Hillerse/Leiferde (links).

Etwas später als bei den Herren fällt nun auch bei den Fußballerinnen der Startschuss zur neuen Saison. Am Wochenende stehen die Erstrundenpartien im Bezirkspokal auf dem Programm. Landesliga-Aufsteiger SG Hillerse/Leiferde bekommt es gleich mit einem Angstgegner zu tun.

SG Hillerse/Leiferde fährt als Favorit nach Wahrenholz

VfL Wahrenholz – SG Hillerse/Leiferde (So., 11 Uhr). In der vergangenen Saison schieden die Gäste beim damaligen Staffelkonkurrenten im Viertelfinale aus (0:1), auch in der Liga tat sich die Mannschaft von Ivonn Lütge schwer gegen die Wahrenholzerinnen. „Spielerisch sind wir dem VfL überlegen, kommen mit ihm aber nicht zurecht. Vor allem Maren Hedt stellt uns immer vor Probleme“, sagt Lütge, Hedt war im Pokal-Viertelfinale auch die einzige Torschützin.

Die Aufeinandertreffen haben aber auch einen Vorteil für die sicherlich favorisierten Gäste. „Wir wissen, was auf uns zukommt, müssen ein bisschen cleverer sein.“ In den vorherigen Partien hätten Lütges Spielerinnen zu schnell den Abschluss gesucht, anstatt ihre Situationen auszuspielen.

Für beide Teams ist die Partie gleichbedeutend mit einem gewissen Kaltstart, sie haben erst jeweils ein Testspiel absolviert. „Das nervt“, gibt Lütge zu. „Es ist aber extrem, wie viele Bezirksfreundschaftsspiele ausgefallen sind. Das zeigt mir, dass es anderen Mannschaften auch so geht.“

FC Schwülper – SG Wacker/Schwarzer Berg (So., 11.30 Uhr). Die Gastgeberinnen sind noch gänzlich ohne Partie und bekommen es am Sonntag mit einem Bezirksligisten aus der Parallelstaffel zu tun.

tim

