Startschuss zum Kreispokal: TSV Vordorf empfängt Hillerse II

Vordorfs Schlussmann Pascal Morhardt will auch am Sonntag wieder zupacken. Sein Team bekommt es mit dem TSV Hillerse II zu tun.

Für zwei Teams aus dem Gifhorner Fußballkreis ist die Saisonvorbereitung Geschichte: Der TSV Vordorf und der TSV Hillerse II eröffnen am Sonntag (15 Uhr) die erste Runde des Wittinger Kreispokals. „Es wird ein interessantes Spiel und ist irgendwie auch ein Nachbarschaftsduell“, erklärt Vordorfs Coach Heinz-Günter Scheil.

Beim TSV Vordorf ist Spielfreude zu erkennen

Für seine Mannschaft ist es das erste Pflichtspiel nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. „Wir sind jetzt seit vier Wochen gut in der Vorbereitung unterwegs, hatten zwei Spiele, die sehr positiv gelaufen sind. Es war eine Spielfreude zu erkennen“, zeigt sich Scheil mit den vergangenen Wochen zufrieden. „Wir haben die Jugendlichen und auch die neuen Spieler gut integriert.“ Nun steht der Pflichtspielstart an. In Pokalwettbewerben sahen die Vordorfer in den vergangenen Jahren zumeist gut aus. „Der Pokal hat eine große Bedeutung“, unterstreicht Scheil.

Erste Pokalrunde ist für TSV Hillerse II die Generalprobe für die Liga

Die Gäste tankten zuletzt mit dem Gewinn der Samtgemeinde-Meisterschaft Selbstvertrauen. „Die Stimmung ist super, das versuchen wir zu transportieren“, bestätigt Hillerses neuer Coach Lars David. Er bezeichnet die Partie in Vordorf als „Generalprobe“ für den Start in der Kreisliga in zwei Wochen. „Für eine Mannschaft wie uns, die vielleicht nicht um den Titel mitspielt, sondern eine ruhige Saison haben will, ist der Pokal eine gute Abwechselung“, ordnet David ein.

Seine Spieler haben nun noch einmal die Chance, sich zu zeigen. „Vordorf ist schon eine Hausnummer und auch der Favorit. Der TSV hatte keine großen Veränderungen in seinem Kader. Wir rechnen uns aber schon etwas aus“, stellt David klar.

Die erste Runde des Wittinger Kreispokals

Sonntag, 21. August

TSV Vordorf – TSV Hillerse II 15 Uhr

Sonntag, 28. August

TuS Neudorf-Platendrf – SV Tülau/Voitze 13 Uhr

SV Bokensdorf – TuS Seershausen/Ohof 13 Uhr

FC Ohretal – TC Gifhorn 14 Uhr

SV Dannenbüttel – FC Oerrel 14 Uhr

Wesendorfer SC – VfL Knesebeck 15 Uhr

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – SV Westerbeck 15 Uhr

SV Teutonia Tiddische – SV Welat Gifhorn 15 Uhr

SV Barwedel – SV Blau-Weiß Rühen 15 Uhr

SV Eischott – FC Schwülper 15 Uhr

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gamsen 15 Uhr

SV Leiferde – SV Triangel 15 Uhr

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst 15 Uhr

SV Wagenhoff – TSV Brechtorf 15 Uhr

SV Jembke – HSV Hankensbüttel 15 Uhr

SV Tappenbeck – VfL Wittingen/Su. 15 Uhr

SV Osloß – FSV Vorhop/Schönewörde 15 Uhr

VfL Rötgesbüttel – MTV Wasbüttel 15 Uhr

