Diesmal im Bezirkspokal: MTV Isenbüttel fordert SSV Kästorf

In der vergangenen Saison begegneten sich beide Teams noch in der Landesliga, trafen zudem kürzlich in der Vorbereitung zweimal aufeinander. Nun kommt es am Mittwoch (18.30 Uhr) zwischen dem MTV Isenbüttel und dem SSV Kästorf zur Begegnung im Fußball-Bezirkspokal. „Wir sind klarer Außenseiter – und es wäre eine gute Sache, dem Gegner ein Bein zu stellen“, umreißt Isenbüttels Coach Ralf Schmidt.

MTV Isenbüttel hat die letzten Begegnungen mit Kästorf knapp verloren

„Es ist kein direktes Derby, aber eben das Spiel zweier Ex-Gegner aus der Landesliga“, fügt Schmidt hinzu. In der abgelaufenen Saison bot der spätere Absteiger Isenbüttel dem Favoriten zweimal Paroli, stand aber mit leeren Händen da. Im Hinspiel führten die Hehlenrieder nach einer Stunde mit 3:1 und verloren noch 3:5, im Rückspiel kassierten sie in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:2. Auch beim BraWo-Cup (1:0) und beim Kühl-Cup (2:1), zwei Turnieren in der Vorbereitung, behielten die Rot-Weißen die Oberhand.

Das soll sich aus MTV-Sicht nun ändern – auch wenn Schmidt Partien im Pokal grundsätzlich als „Pflicht-Freundschaftsspiele“ bezeichnet. „Ich fand es erst gar nicht so gut, dass wir im Pokal noch dabei sind. Nach Sonntag muss ich aber sagen: Gott sei Dank spielen wir am Mittwoch noch mal“, betont er mit Blick auf den 4:1-Auftaktsieg mit Anlaufschwierigkeiten bei Adenbüttel Rethen und die Möglichkeit, aus dem Urlaub zurückgekehrten Spielern Praxis geben zu können. „Das Ziel ist aber schon, eine Runde weiterzukommen.“

Der SSV Kästorf erwartet keinen Spaziergang

Auch die Kästorfer werden allerdings nichts herschenken. „Wir haben ein paar Spieler, die Praxis brauchen, wollen aber trotzdem gewinnen – und so weit wie möglich kommen“, unterstreicht SSV-Trainer Sven Scholze. Seine Mannschaft ist die klassenhöhere, ein Spaziergang erwartet sie jedoch nicht. „Es wird nicht einfach, das Spiel hat eine gewisse Brisanz. Als Absteiger willst du dem Landesligisten beweisen, dass du zu Unrecht abgestiegen bist“, ist Scholze überzeugt. „Die Partie wird nicht frühzeitig entschieden sein – es wird spannend über 90 Minuten.“

