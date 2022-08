Fußball – Wittinger Kreispokal Krimi in Meinersen – Weißgerber tritt in Triangel zurück

Der Titelverteidiger ist bereits raus! Die Kreisklassen-Fußballer des TuS Müden-Dieckhorst verabschiedeten sich mit einer 0:1-Niederlage beim Staffelgefährten TSV Meine bereits in der ersten Runde aus dem Wittinger Kreispokal.

Und auch beim SV Triangel gab es einen Abschied: Zwar gewannen die Sassenburger ihr Duell beim Kreisliga-Rivalen SV Leiferde mit 5:3, dennoch trat Trainer Viktor Weißgerber nach der Partie von seinem Amt zurück. „Das Ergebnis war nebensächlich. Es hatte sich seit Wochen angekündigt: Egal, was ich sage, es kommt bei einigen Spielern einfach nicht im Kopf an. Es war keine Kurzschlussreaktion“, erklärte Weißgerber, der seinen Entschluss dem Vorstand so auch mitgeteilt hat. „Das Talent ist bei weitem da in der Truppe. Vielleicht kommt ein anderer Trainer ja an die Jungs heran“, meinte der Ex-Coach.

Nach dramatischen 90 Minuten und einem verrückten Elfmeterschießen verabschiedete sich auch die SV Meinersen aus dem Pokal: 0:2, 2:2 und 6:7 nach Elfmeterschießen hieß es gegen den MTV Gamsen, der sich vom Punkt aus „nur“ drei Fehlschüsse leistete und nun nach Triangel reisen muss. Die Meinerser hatten dagegen vier Fahrkarten „geschossen“…

Die erste Runde im Wittinger Kreispokal

Sonntag, 21. August

TSV Vordorf – TSV Hillerse II 3:1

Sonntag, 28. August

TuS Neudorf-Platendorf – SV Tülau/Voitze 2:3 n. E.

SV Bokensdorf – TuS Seershausen/Ohof 8:9 n. E.

FC Ohretal – TC Gifhorn 7:1

SV Dannenbüttel – FC Oerrel 2:3

Wesendorfer SC – VfL Knesebeck 0:3

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – SV Westerbeck 0:10

SV Teutonia Tiddische – SV Welat Gifhorn 1:2

SV Barwedel – SV Blau-Weiß Rühen 5:7 n. E.

SV Eischott – FC Schwülper 1:4

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gamsen 6:7 n. E.

SV Leiferde – SV Triangel 3:5

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst 1:0

SV Wagenhoff – TSV Brechtorf 3:4

SV Jembke – HSV Hankensbüttel 0:4

SV Tappenbeck – VfL Wittingen/Su. 2:1

SV Osloß – FSV Vorhop/Schönewörde 0:2

VfL Rötgesbüttel – MTV Wasbüttel 2:3

jne

