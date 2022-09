Fußball-Bezirksliga Isenbüttel kassiert zweite Niederlage in Folge

Marian Meinecke (links) sorgte für das Isenbütteler 1:0, an der Niederlage des MTV konnte aber auch er nichts ändern.

Isenbüttel. Zweite Niederlage in Folge für Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel: Nach dem 0:1 vor Wochenfrist in Brome gab es am Sonntag ein 1:3 bei Lupo II.