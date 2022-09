Wilsches Erfolgsrezept: Defensive Kompaktheit

Wilsche/Isenbüttel. Der VfR ist optimal in die Fußball-Bezirksligasaison gestartet und noch ungeschlagen. Am Sonntag kommt der formschwache MTV Isenbüttel.

Das eine Team, der VfR Wilsche-Neubokel, reitet nach dem guten Saisonstart auf einer kleinen Euphoriewelle, dem anderen Team, dem MTV Isenbüttel, steht das Wasser am 6. Spieltag der Fußball-Bezirksliga zwar noch nicht bis zum Hals, aber die Schultern dürften schon nass sein. Am Sonntag treffen die beiden um 15 Uhr in Wilsche aufeinander und Gäste-Trainer Ralf Schmidt macht unmissverständlich klar: „Wir müssen die Backen zusammen kneifen und alles bündeln, um den Bock am Wochenende umzustoßen.“

Desolate Personalsituation beim MTV Isenbüttel ist ein Grund für schlechten Start

Dem erfahrenen Isenbütteler Coach ist aber bewusst, „wie schwierig es in Wilsche wird. Da herrscht momentan eine gewisse Euphorie.“ Von Hochstimmung kann derweil bei den Hehlenriedern nicht die Rede sein. Mit drei Punkten steht der Landesliga-Absteiger im Tabellenkeller. Zwar hat der MTVI noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, „aber die musst du auch erstmal gewinnen“, gibt Schmidt zu bedenken.

Ein Grund für den schlechten Start sieht Schmidt in der derzeitig desolaten Personalsituation. „Wir sind brutal dezimiert.“ Zum Sonntag soll es sich etwas bessern, „ein paar Leute zurückkommen“, aber von der Bestbesetzung ist man in Isenbüttel noch weit entfernt. Trübsal blasen will Schmidt aber keineswegs. Er ist überzeugt von seiner Mannschaft: „Wir können es!“

VfR-Trainer Huneke lässt sich von den schwachen Ergebnissen des Gegners nicht blenden

Auch VfR-Trainer Bernd Huneke ist davon überzeugt, dass der MTV zu den besseren Teams der Liga zählt. „Die Mannschaft verfügt über jede Menge Erfahrung, hat Top-Leute wie Jan-Philipp Helms, Mehmet Hajdaraj oder Marian Meinecke“, so Huneke, der ergänzt: „Deshalb gebe ich nicht viel auf die bisherigen Ergebnisse des Gegners.“

Die Wilscher sind eines von drei noch ungeschlagenen Teams in der Liga, „und das soll natürlich so bleiben“, sagt der VfR-Trainer. „Wichtig wird es sein, dass wir defensiv weiterhin stabil stehen. Das hat uns in den bisherigen Spielen auch ausgezeichnet.“ Allerdings könnte sein Team offensiv noch gefährlicher werden, sieben Treffer in fünf Spielen sind ein ausbaufähiger Wert. Keine Tore in nächster Zeit beitragen kann Sebastian Keier. Der Mittelfeldspieler fällt mit einem Außenbandriss länger aus.

