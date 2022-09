SG Hillerse/Leiferde feiert ersten Sieg – und will nachlegen

Da ist er, der erste Landesliga-Sieg für die Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde. Am zweiten Spieltag setzte sich der Aufsteiger gegen den Vorjahresdritten BSC Acosta mit 5:1 (4:0) durch. Dabei reichten der Mannschaft von Ivonn Lütge elf Minuten in Durchgang 1, um die Partie schon zu entscheiden.

SG Hillerse/Leiferde überrennt den Gegner in den ersten 30 Minuten

„Wir hatten mit Maya Andresen und Nina Laudien zwei schnelle Stürmerinnen, die wir mit langen Bällen gesucht haben. So sind die ersten zwei Tore entstanden“, erklärte Lütge. Andresen erzielte das 1:0 (17. Minute), Laudien legte wenig später nach (22.). Neela Lütge stellte per Doppelschlag auf 4:0 (25., 28.). „Der BSC hatte in den ersten zehn Minuten Druck gemacht. Dem haben wir standgehalten und den Gegner überrannt“, fasste die Trainerin der SG die ersten 30 Minuten zusammen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Zur zweiten Halbzeit hat Acosta umgestellt und tiefer gestanden“, sagte Lütge, für ihre Elf sei es daraufhin „schwieriger“ geworden. „Wir haben spielerisch nachgelassen“, gestand sie. Die Gäste kamen zudem mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch aus der Kabine, Kimberly Stoschek verkürzte nach rund einer Stunde. Spätestens mit dem 5:1 durch Lisa Reich in Minute 72 war die Partie aber entschieden.

Wichtig, nicht mit zwei Niederlagen zu starten

„Acosta wird seit Jahren als Top-Team gehandelt und ist eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die aber an zwei Abgängen zu knapsen hat“, stellte Lütge heraus, die im Hinblick auf ihre eigene Mannschaft festhielt: „Es war wichtig, dass wir nicht mit zwei Niederlagen gestartet sind.“

Tore: 1:0 Andresen (17.), 2:0 Laudien (22.), 3:0, 4:0 Lütge (25., 28.), 4:1 Stoschek (56.), 5:1 Reich (72.).

Nur etwas mehr als 48 Stunden nach dem ersten Erfolg will der Neuling gleich den zweiten folgen lassen. Am Dienstag (19 Uhr) kommt es in Leiferde zum Duell mit Mitaufsteiger Freie Turner Braunschweig. „Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, ordnet Lütge ein. Die Gäste schlugen an Spieltag 1 Sparta Göttingen auswärts mit 3:1. „Das war sehr überraschend“, fand Lütge, die allerdings nachschob: „Abendspiele liegen uns.“

Welches Personal ihr dabei zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Mit Maya Andresen und Neela Lütge sind unter anderem zwei Torschützinnen aus dem Spiel gegen Acosta angeschlagen. „Wen wir da haben, entscheidet sich kurzfristig.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de