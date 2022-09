Isenbüttel gibt den fast sicheren Sieg aus der Hand

45 Minuten zeigten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel gegen den FC Schunter eine starke Leistung. Doch die Hehlenrieder verpassten es, den Gästen den Gnadenstoß zu versetzen – und das wurde bestraft. Am Ende musste sich der MTV mit einem 2:2 (2:0)-Remis zufriedengeben.

Mit Isenbüttel und Schunter trafen zwei Teams aufeinander, die in den letzten Wochen Probleme im Torabschluss hatten. Doch davon war in diesem Spiel nichts zu sehen – zumindest, was die Gastgeber betraf. Keine fünf Minuten waren gespielt, da kombinierte sich der MTV über rechts durch, von dort wurde der Ball auf Adrian Jaesch gepasst, der zum frühen 1:0 traf.

Schunter wirkte von der Rolle, hatte mit den früh anlaufenden Isenbüttelern große Probleme, so auch in der 9. Minute. Nach eigenem Abstoß verlor Schunter den Ball tief in der eigenen Hälfte. Isenbüttel schaltete schnell und Mehmet Hajdaraj erzielte das 2:0. Der FC fand in der ersten halben Stunde kaum bis gar nicht statt. Immer wieder verlor er die Zweikämpfe und die Bälle, Tahir Gökkus (21.), Jan-Philipp Helms (26.), Bastian Westermeier (30.) und Jaesch (39.) hätten die Partie in Durchgang 1 bereits entscheiden können. „Zur Halbzeit hätten wir mit 0:6 hinten liegen müssen“, gestand Schunters Trainer Julien Wossmann.

Trotz Überzahl kassiert Isenbüttel zwei Gegentore

In Durchgang 2 plötzlich ein anderes Bild. Schunter kam nach einigen Umstellungen besser ins Spiel, das änderte sich auch nicht nach der roten Karte für Marvin Winter (67., Nachtreten). Isenbüttel geriet bei der Regenschlacht immer mehr ins Schwimmen – und das sollte bestraft werden. Binnen vier Minuten trafen die Gäste doppelt – 2:2! In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, den „Lucky Punch“ konnte aber keiner mehr setzen.

„Wenn man das Spiel nicht gesehen hat, ist es schwer zu glauben, was hier eigentlich passiert ist“, sagte MTV-Coach Ralf Schmidt. „Die erste Halbzeit war so gut und plötzlich spielen wir Harakiri. Wir wollten am Ende zu sehr das dritte Tor, statt den Ball einfach mal rüber nach Wasbüttel zu schießen.“

Tore: 1:0 Jaesch (5.), 2:0 Hajdaraj (9.), 2:1 Koulibaly (75.), 2:2 Rosburg (78.). Rot: Winter (67., FC).

