SV Meinersen erklimmt mit glücklichem Sieg die Spitze

Nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga gibt es noch eine Mannschaft mit einer weißen Weste: die SV Meinersen-Ahnsen-Päse. Die Rot-Weißen gewannen beim bis dahin punktgleichen MTV Gamsen mit 1:0. Neben Gamsen hat auch der FC Schwülper erstmals Federn gelassen, der TSV Vordorf feierte indes im zweiten Spiel den zweiten Sieg.

MTV Gamsen – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Maanouk (36.). Rot: Langner (66., SVM).

Erste Flecken auf der weißen Weste für den Bezirksliga-Absteiger aus Gamsen. Gegen die SV Meinersen, die die Tabellenführung übernahm, verlor die Elf von Coach Sebastian Ludwig äußerst unglücklich. „Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Chancen. Aber wir waren vor dem Tor einfach nicht clever genug“, ärgerte sich Ludwig. Mit der Leistung seiner Schützlinge war er jedoch einverstanden. „Sie haben aufopferungsvoll gekämpft und hatten auch die richtige Körpersprache. Wir waren bis zur letzten Minute am Drücker. Ich hätte mir für meine Jungs das 1:1 gewünscht.“

Sein Gegenüber Ron Glindemann sprach nach dem Spiel von einem glücklichen „Dreier“ für sein Team. „Gamsen war die bessere Mannschaft“, so Glindemann. „Aber wir haben uns in alles reingeworfen.“ Auch in Unterzahl gab sein Team alles. „Wir nehmen die Punkte und die Momentaufnahme gerne mit, mehr ist es aber auch nicht.“

VfL Knesebeck – FC Schwülper 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Krebiel (6., 16.), 2:1 Macht (51./Elfmeter), 2:2 Ganski (58.).

Schwülper konnte einen 0:2-Halbzeitrückstand aufholen, dennoch war Coach Marvin Homann nur bedingt zufrieden. „Es war mehr für uns drin“, ärgerte sich der Trainer. „In der ersten Hälfte der ersten Hälfte waren wir einfach nicht gut. Danach haben wir uns stabilisiert, waren aber nicht zwingend genug.“ Nach Wiederanpfiff lief es dafür umso besser, Laurenz Macht und Andrej Ganski sorgten für das 2:2. „Mit der zweiten Hälfte bin ich absolut zufrieden. Schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat“, so Homann. Während Schwülper auf den zweiten Platz kletterte, hängt Knesebeck nach drei Remis im unteren Drittel fest.

TSV Vordorf – Wesendorfer SC 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Ehmke (7.), 1:1 Reinecke (20.), 2:1 Weber (25.), 3:1 Liebich (54.), 4:1 Heine (71.).

Dank eines Solos von Noah Ehmke ging der WSC früh in Führung, Vordorf schlug aber schnell zurück. „Dann waren wir gut im Spiel. Die Bedingungen waren nicht so einfach, aber wir haben gefightet“, erklärte TSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. Wenn man einmal in Führung gegangen ist, wird es einfacher, weil der Gegner etwas tun muss.“

SV Westerbeck – SV Welat Gifhorn 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Sauer (15.), 2:0 Beer (33.), 3:0 Goldbach (90.+2).

Nach zwei knappen Niederlagen durfte Westerbeck erstmals jubeln. „Wir waren als Einheit auf dem Platz. Die Jungs haben gemerkt, dass man so Spiele gewinnt“, stellte SVW-Trainer Matthias Weiß klar. „Es war ein absolut verdienter Sieg“, fügte er an.

VfL Wittingen/Su. – TSV Hillerse II 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Brandes (13.), 0:2, 0:4 Bach (47., 77.), 0:3 Genähr (60.), 0:5 Gerlof (88.).

Die Gastgeber sind spürbar noch nicht angekommen in der Saison, das machten sich die Hillerser zunutze. „Die Jungs haben konzentriert gespielt, defensiv standen wir gut“, unterstrich Trainer Lars David, dessen Team bei einem Lattenkopfball kurz vor der Pause aber im Glück war. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, unsere Chancen nicht zu Ende gespielt zu haben.“

SV Blau-Weiß Rühen – SV Leiferde 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Knorr (5.), 2:0 Drechsler (19.), 3:0 Delau (38.), 3:1 Hennecke (59.), 4:1 Kupka

Die Gastgeber kamen stark aus den Startlöchern, das 0:3 zur Pause war aus Sicht der Leiferder nicht mehr zu korrigieren.

TSV Brechtorf – SV Triangel 1:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 T. Spillecke (5., 26.), 1:2 Lange (28./Elfmeter), 1:3 Lambeck (70.), 1:4 D. Schwarzkopf (75.).

Tim Spillecke brachte den Gast früh auf die Siegerstraße. Brechtorf verkürzte zwar schnell vom Elfmeterpunkt, zwei Treffer innerhalb weniger Minuten entschieden die Partie aber zugunsten des SV Triangel. Für den neuen Coach Detlev Weber war es der erste Sieg.

