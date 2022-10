Derby zwischen VfR Wilsche und SV Gifhorn bleibt ohne Sieger

Wilsches Niklas Goedecke (rechts) ist in dieser Szene eher am Ball als SVG-Akteur Fatmir Bartolen (links). Zum Sieg reichte es für die Gastgeber trotz Führung allerdings nicht.

Innerhalb von 48 Stunden waren die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn zweimal im Einsatz, belohnt wurden sie mit einem Punkt beim VfR Wilsche-Neubokel am Montag. Gegen Lupo Martini II hatte es am Samstag eine 0:4-Heimniederlage gesetzt.

SV Gifhorn – Lupo Martini Wolfsburg II 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 de Gaetani (14., 54.), 0:2 Nazare-Vaz (50.), 0:4 Sabri (84.).

Die Gäste gingen in Führung und mit dieser auch in die Pause. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause bogen sie endgültig auf die Siegerstraße ein und brachen den Eyßelheidern das Genick. „Die Mannschaftsleistung war nicht so gut, Lupo ist auch eine gute und spielstarke Mannschaft“, fasste SVG-Trainer Sascha Fassa zusammen. „Wir haben es nicht hinbekommen, uns zu positionieren.“

VfR Wilsche-Neubokel – SV Gifhorn 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Camehl (51.), 1:1 Biboski (74.).

Die Chance zur Wiedergutmachung bot sich der Fassa-Elf schnell. „Wir haben kompakt und gut gestanden und hätten zur Halbzeit schon 1:0 oder 2:0 führen müssen“, fand der Coach der Gäste. „Die SV hat es gut gemacht. Sie hat auf Konter gespielt, da ist bei uns aber erst mal nichts angebrannt“, fasste Wilsches Coach Bernd Huneke die ersten 45 Minuten zusammen.

VfR Wilsche geht mit Sonntagsschuss in Führung

Es ging ohne Treffer in die Kabinen, nach Wiederbeginn sollte es bis zum ersten Tor aber nicht mehr lange dauern. „Wir haben versucht, das Spiel von hinten aufzubauen, und hatten im Zentrum einen Ballverlust“, monierte Fassa. Tim Camehl fasste sich aus der Distanz ein Herz und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. „Das war ein Sonntagschuss“, erkannte der Trainer der SV Gifhorn an, der aber nachschob: „Gott sei Dank hat sich meine Mannschaft nicht aufgegeben.“

Arben Biboski sorgt für den Ausgleich

Das Gegenteil war der Fall. Die Gäste wurden offensiver und druckvoller, etwas mehr als eine Viertelstunde vor dem Ende setzten die Gifhorner nach einem Standard nach und bedienten Arben Biboski. Der Stürmer nahm die Kugel an und vollstreckte zum nicht unverdienten Ausgleich. „Wir hätten das Spiel auch noch gewinnen können“, merkte Fassa an. Stefan Schulz’ Kopfball landete jedoch am Lattenkreuz, Nicolas Tops Versuch strich knapp am VfR-Tor vorbei.

„Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Das war bisher unser bestes Saisonspiel“, ordnete Fassa ein. Sein Gegenüber kann „mit dem Punkt leben“, wie er herausstellte. „Es war recht ausgeglichen, leider haben wir nach dem 1:0 das Fußballspielen so ein bisschen eingestellt und nur verwaltet“, sagte Huneke. Aufseiten der Hausherren hätte aber Timon Steep ebenfalls noch für das Siegtor sorgen können.

