0:6-Schlappe folgt beim SV Groß Oesingen auf 2:0-Sieg

Wechselbad der Gefühle für den Fußball-Bezirksligisten SV Groß Oesingen: Auf den 2:0-Sieg gegen den FC Brome folgte eine 0:6-Schlappe bei Lupo Martini II.

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Groß Oesingen 6:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 de Geatani (20., 30./FE), 3:0 Menendez (36.), 4:0 Barberi-Gambonello (44.), 5:0 Nazare-Vaz (47./FE), 6:0 Schettino (82./FE).

„Wir kamen auf dem kleinen Kunstrasenplatz nicht klar, Lupo hat es dafür gut gemacht“, erklärte SV-Coach Torben König die hohe Niederlage. Sein Team verursachte alleine drei Foulelfmeter. „Lupo hat uns wirklich gut unter Druck gesetzt und verdient gewonnen.“

FC Brome – SV Reislingen/Neuhaus 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Marchese (22.), 0:2 Schmidt (42.), 1:2 März (70.).

Ohne Punkte endete der Doppelspieltag der Burgherren aus Brome. Gegen das Spitzenteam Reislingen hielt die Elf von Trainer Mark-Oliver Schmidt zwar gut mit, am Ende war der Treffer von Michael März jedoch zu wenig, um etwas Zählbares in Brome zu behalten.

FSV Adenbüttel Rethen – WSV Wendschott 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Krassow (33.), 0:2 Müller (37.), 1:2 M. Bruns (58.).

Die FSV war am ersten Punktgewinn seit Mitte August dran, am Ende reichte es jedoch nicht. Auf dem kleinen B-Platz kassierte die Elf von Coach Marcus Ohk in Durchgang 1 zwei Gegentore nach langen Einwürfen. „Da haben wir uns übertölpeln lassen“, meinte Ohk. „Nach der Pause konnten wir das Spiel offener gestalten und sind rangekommen. Leider hat es nicht mehr zum 2:2 gereicht.“

SV Groß Oesingen – FC Brome 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Menzendorf (53., 64.).

„Wir haben verdient gewonnen. Das Spiel hätte noch eine Stunde laufen können und Brome hätte kein Tor geschossen“, sagte Groß Oesingens Trainer Torben König. „Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen.“

