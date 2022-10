2:2 Punkte sind „in Ordnung“ für die SG Gifhorn/Nienburg

Drei Zähler waren das Ziel – und „wären auch richtig gut“ gewesen, sagte Teamsprecher Dennis Friedenstab. Doch auch die 2:2 Punkte, mit denen Badminton-Regionalligist SG Gifhorn/Nienburg in die Saison startete, waren letztlich „in Ordnung“ aus Sicht des Vorjahres-Vizemeisters. „Damit sind wir ja auch besser gestartet als im letzten Jahr“, merkte Friedenstab schmunzelnd an.

Damals hatten die Gifhorner zum Auftakt lediglich einen Zähler in der Fremde geholt – einem 4:4-Remis in Bremen folgte in der Spielzeit 2021/2022 eine 3:5-Niederlage beim SV Harkenbleck.

Diesmal führte die Gifhorner ihr erster Auswärtstrip der Saison nach Schleswig-Holstein, in die Nähe von Kiel – symptomatisch für eine Serie, in der rein geografisch gesehen das rund 170 Kilometer entfernte Bremen das „Nachbarschaftsduell“ für die SG bietet. Ihr erster Gastgeber war in Altenholz Aufsteiger SG Hammer/Altenholz/Molfsee.

Gegen die Leistungsträger des Gegners gelingt kein Sieg

Und die Hausherren knüpften auch in der neuen Spielklasse direkt da an, wo sie in der Oberliga aufgehört hatten, durch die sie mit einer weißen Weste marschiert waren. „Jan Collin Strehse, Alexander Mernke und Marina Korsch, das sind die Leistungsträger bei Hammer. Wir wussten, dass wir einen davon schlagen müssen“, sagte Friedenstab.

Gewusst ja – geschlagen nein! Dieses Trio war an allen fünf Punktgewinnen der Gastgeber beteiligt. „Wenn Patrick, der eine Woche flach gelegen hatte, ein bisschen fitter gewesen wäre, dann hätte es vielleicht gereicht“, sagte der SG-Sprecher über die knappe Zweisatzniederlage von Thöne im 1. Herreneinzel gegen Mernke.

Das Mixed mit Holger Herbst/Stefanie Bolle lieferte zwar einen starken Auftritt ab, unterlag aber knapp in drei Sätzen gegen Strehse/Paulsen. „Da hatten wir auch nicht mit gerechnet. Das wäre ein Bonuspunkt gewesen“, gab Friedenstab zu und schob nach: „Wir hatten eher auf das 1. Herrendoppel, 1. Herreneinzel und Dameneinzel spekuliert. Aber davon ging leider kein Match an uns.“

Herbst und Bolle sichern der SG Gifhorn/Nienburg den Gesamtsieg

Auch die zweite Partie beim Neuling BW Wittorf II in Neumünster war wahrlich kein Spaziergang für die Gifhorner. „Zumal wir auch dort nach den Doppeln wieder mit 1:2 in Rückstand gelegen haben“, berichtete Friedenstab, der an der Seite von Thöne erneut erfolgreich war. „Das 1. Herrendoppel hat super losgelegt und dann stark nachgelassen. Und auch im Damendoppel war was drin.“

So blieb es aber spannend, zumal die Gastgeber mit U19-Nationalspieler Jonathan Dresp „einen Bundesliga-Spieler“ dabei hatten, dem Patrick Thöne im Spitzeneinzel den ersten Satz abnahm. „Das war schon richtig stark.“ Martina Nöst tat sich auch in Wittorf schwer, gewann ihr Dameneinzel aber, so dass die SG 4:3 in Front lag.

Das Mixed musste also die Entscheidung bringen: Und hier belohnten sich Holger Herbst/Stefanie Bolle diesmal auch für eine starke Leistung. Ihr Dreisatzerfolg bescherte den Gifhornern den 5:3-Erfolg – und somit einen Saisonstart, der „in Ordnung“ war.

