6:1 – FC Schwülper feiert den Derbysieg

Den Spitzenreiter im Papenteich-Derby gestürzt und für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt: Die Kreisliga-Fußballer des FC Schwülper haben einen mehr als gelungenen Sonntag erlebt. Die Elf von Marvin Homann gewann gegen den TSV Vordorf mit 6:1. Neuer Tabellenführer ist die SV Meinersen-Ahnsen-Päse, die einen Heimsieg gegen den SV Westerbeck feierte. Noch deutlicher als Schwülper machte es der MTV Gamsen im Duell mit dem TSV Hillerse II…

MTV Gamsen – TSV Hillerse II 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Wehmann (17.), 2:0, 4:0 Pawlak (20., 49.), 3:0 Strelow (29.), 5:0 Zaeefi (60.), 6:0 Emmermann (82.), 7:0 Balzereit (86.), 8:0 Schultz (90.).

Die Chancenverwertung hatte in den Vorwochen oftmals zu den Problemen der Hausherren gehört, gegen die Hillerser Reserve sah dies nun anders aus. „Wir waren eiskalt im Abschluss und haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen, die wir hatten, auch genutzt“, bekräftigt MTV-Trainer Sebastian Ludwig. „Damit haben wir Hillerse schnell den Stecker gezogen“, fügte Ludwig an. Im Verlauf der zweiten Hälfte „haben beim Gegner auch die Kräfte nachgelassen“, sagte Gamsens Coach, dessen Team noch fünf Treffer folgen ließ.

FC Schwülper hat in der zweiten Halbzeit mehr Power

FC Schwülper – TSV Vordorf 6:1 (1:0). Tore: 1:0 Brehmer (21.), 1:1 Engeler (50.), 2:1, 3:1 J. Ellmerich (60., 64.), 4:1 Berlinecke (67.), 5:1 D. Ellmerich (75.), 6:1 Boguschewski (81.).

Der Vordorfer Ausgleich kurz nach der Pause sorgte nicht für Verunsicherung beim FC – im Gegenteil. Julian Ellmerich traf doppelt, Marc Berlinecke erhöhte auf 4:1. Mitte der zweiten Hälfte war die Partie entschieden. „Wir haben sehr befreit gespielt. Ich hatte auch das Gefühl, Vordorf war an einem Punkt, an dem nicht mehr so viel ging“, berichtete Schwülpers Trainer Marvin Homann. Die bei seiner Elf noch vorhandene Power habe den Unterschied gemacht.

„Es war mit die kompletteste Leistung der Saison“, bilanzierte Homann zufrieden, nachdem Schwülper zuletzt selten über 90 Minuten konstant gut agierte. „Die Entwicklung passt, der Sieg gibt uns schon Rückenwind.“

Bjarne Karg – ein Erfolgsgarant der SV Meinersen-Ahnsen-Päse

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – SV Westerbeck 4:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Feldmann (21., 25.), 2:1 Saretzki (44.), 3:1 Höfel (45.), 4:1 Feldmann (61.), 4:2 Saretzki (79.).

Nach vielen Torfestivals in den Vorwochen „hatte ich zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass etwas anbrennen könnte. Wir haben das Spiel aus meiner Sicht schon beherrscht“, resümierte Meinersens Trainer Ron Glindemann zufrieden. „Westerbeck versucht, Fußball zu spielen. Ich glaube, wir waren an dem Tag aber einfach besser“, schob Glindemann nach.

Ein Sonderlob verdiente sich beim neuen Tabellenführer Bjarne Karg. „Er macht unfassbar viele Wege, verliert so gut wie keinen Zweikampf und ist einfach in einer richtig guten Form“, lobte der Coach seinen Mittelfeldstrategen.

SV Welat dreht 0:2-Rückstand

SV Welat – SV BW Rühen 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Thielemann (8.), 0:2 Drechsler (16.), 1:2 S. Nemr (20.), 2:2 M. Karakas (23.), 3:2 Basaran (79./FE), 4:2 N. Karakas (81.). Gelb-Rot: (57., Rühen), (77., Rühen).

Welat fand gut in die Partie, sah sich nach zwei „starken Kontern“,wie Trainer Zafer Dadak zugab, einem 0:2-Rückstand gegenüber. „In letzter Zeit legen wir immer erst nach einem Gegentor los“, sagte Dadak. So auch am Sonntag. Schadi Nemr und Muhammed Karakas sorgten innerhalb von vier Minuten für den Ausgleich. In einem „aggressiven Spiel“, so Dadak, hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Rühen kassierte nach dem Seitenwechsel zwei Platzverweise, die Dadak-Elf erzielte indes zwei Treffer und gewann.

SV Leiferde – TSV Brechtorf 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Jürgens (52.), 0:2 Lange (72.).

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaft haben tief gestanden“, schilderte Leiferdes Coach Stefan Schmidt. Es sei absehbar gewesen, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, als Sieger vom Platz gehen würde. „So ist es auch passiert“, unterstrich Schmidt. Kurz nach der Pause gingen die Gäste in Führung, für den Aufsteiger war es der dritte Sieg in Folge. Schmidt: „Die Brechtorfer waren griffiger, nach dem 0:1 hatten wir nicht mehr viel entgegenzusetzen.“

Wesendorfer SC – SV Triangel 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Gnadt (28.), 0:2, 0:3 Niemann (54., 65.).

Nach drei Niederlagen in Folge mit insgesamt 15 Gegentoren ließ Triangel diesmal nichts anbrennen und feierte beim Wesendorfer SC, der Vorletzter bleibt, den zweiten Saisonsieg.

VfL Knesebeck – VfL Wittingen/Su. 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Krebiel (41.).

Die Gastgeber taten sich gegen das punktlose Schlusslicht schwer, Tim Krebiel sorgte letztlich für den einzigen Treffer der Partie.

