Zwei Gifhorner Teams marschieren von Sieg zu Sieg

Der MTV Gifhorn und die JSG Gifhorn Nord sind stark in die Saison gestartet und haben ihren Trend fortgesetzt. Die C-Jugend-Fußballer beider Teams feierten erneut souveräne Siege.

Landesliga: MTV Gifhorn geht ohne Punktverlust in die Herbstferien

MTV Gifhorn – TSV Germania Lamme 10:2 (4:0). Tore: 1:0, 4:0, 8:2, 9:2 Mahlmann (12., 34., 62., 66.), 2:0 Held (20.), 3:0, 5:0, 7:1 Denecke (24., 49., 57.), 5:1 Schmidt (50.), 6:1, 10:2 Taleghani (56., 70.), 7:2 Alsaid (61.).

„Wir hatten viele Möglichkeiten, um noch höher zu gewinnen, sind aber leider etwas fahrlässig geworden. Die Zweikämpfe in der Defensive haben wir nicht mehr richtig angenommen, so ist der Gegner verdient zu zwei Toren gekommen“, monierte MTV-Trainer Christian Stenzel. Nach vier Spielen mit zwölf Punkten und 31:4 Toren gibt es aber wenig zu meckern. „Wir sind aktuell super in Form. Beim Training sind mindestens 20 Spieler, das schlägt sich auch auf dem Platz nieder. Wir wollten ohne Punktverlust in die Herbstferien gehen – das haben wir geschafft“, sagte Stenzel.

Bezirksliga Nord: JSG Gifhorn Nord hat das Spiel weitestgehend unter Kontrolle

JSG Gifhorn Nord – SV Reislingen/Neuhaus 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Biboski (21., 50.), 3:0 Wensel (54.), 4:0 Ketzscher (60.).

„Wir waren von Anfang an fokussiert und konzentriert“, lobte JSG-Trainer Gianni Milano. Die Gastgeber gingen verdient in Führung, mussten nach dem Seitenwechsel jedoch eine kurze Druckphase der Gäste überstehen. „Wir haben aber auch keine Chancen zugelassen und hatten das Spiel ab Minute 50 wieder im Griff“, stellte Milano klar. Der Lohn: Der dritte Sieg im dritten Spiel. „Wir sind super zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so gut läuft“, zog Milano Bilanz. Am Mittwoch (18.30 Uhr) geht’s mit der Partie bei der JSG Helmstedt weiter.

Bezirksliga Mitte

BSC Acosta II – FC Schwülper 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Custovic (6.), 1:1 n. gem. (10.), 2:1 Mardin (43.), 3:1 Inan (49.), 4:1 Rosenmüller (61.).

