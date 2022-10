Zum 100-jährigen Bestehen will der SSV Kästorf siegen

Am Samstagabend feiert der SSV Kästorf sein 100-jähriges Bestehen. Auch die Landesliga-Fußballer, die ihre Partie gegen den BV Germania Wolfenbüttel aus diesem Grund von Sonntag auf Samstag vorverlegt haben, sind mit von der Partie – und wollen den Abend als Sieger begehen. Der VfL Wahrenholz ist indes am Sonntag zu Gast bei der SVG Göttingen.

SSV Kästorf – BV Germania Wolfenbüttel (Sa., 14.30 Uhr). „Wir wollen bei der Feier nicht mit langen Gesichtern sitzen. Es wäre schön, das Spiel zu gewinnen. Das nehmen wir uns auch vor“, erklärt Kästorfs Trainer Sven Scholze. Mut machen dürften den Rot-Weißen die vergangenen beiden Heimauftritte. Gegen die TSG Bad Harzburg gewannen sie mit 2:0, um dem SC Hainberg nur wenige Tage später in Durchgang 1 sieben Treffer einzuschenken und mit 7:1 zu gewinnen.

„Wir wollen an die Leistungen von vor dem Spiel in Vorsfelde anknüpfen“, sagt Scholze und blickt auf die 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter vor Wochenfrist zurück. „Wir waren gegen Bad Harzburg kämpferisch und gegen Hainberg spielerisch stark, den SC haben wir in der ersten Halbzeit beherrscht“, fügt Scholze an. Es waren zwei wichtige Erfolge für die Kästorfer, die zu dieser Zeit verhindern mussten, auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.

In der Tabelle aktuell noch einen Punkt mehr als die Hausherren haben die Lessingstädter vorzuweisen. „Germania ist zurzeit der beste Aufsteiger und hat von den vergangenen fünf Spielen nur eines verloren. Die Mannschaft hat schon eine gewisse Qualität“, zollt Kästorfs Coach dem Gegner Respekt. Er selbst schaute sich die Mannschaft von Habil Turhan beim 2:1-Auswärtssieg gegen den TSC Vahdet Braunschweig an. „Germania hat einen Mix aus erfahrenen Spielern und Jungs aus der eigenen Jugend“, berichtet Scholze.

Bis auf die Langzeitausfälle Emre und Ömer Gökkus sowie Sönke Seidel und Kuersat Demirci dürften dem SSV-Coach Samstag der komplette Kader zur Verfügung stehen.

SVG Göttingen – VfL Wahrenholz (So., 14.30 Uhr). Es ist die zweite lange Auswärtsfahrt für die Wahrenholzer. Bei der ersten ging es zum damaligen Spitzenreiter SSV Nörten-Hardenberg, dem der VfL ein 1:1 abtrotzte. „Die Fahrt war top, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert“, erinnert sich Wahrenholz-Coach Thorsten Thielemann. „Wir gestalten die Reisen auch gut, haben in Meine in einem Tagungsraum Frühstück und Besprechung. Das Drumherum passt“, schiebt Thielemann nach.

Dennoch erwartet seine Mannschaft wieder eine schwierige Aufgabe. Thielemann: „Göttingen ist Oberliga-Absteiger, ich schätze die Truppe bärenstark ein.“

