FSV Adenbüttel Rethen hält gut gegen, verliert aber erneut

Rethen. Gegen den SV GW Calberlah steht am Ende eine 0:2-Heimniederlage. Die FSV bleibt damit Letzter der Tabelle.

Jan-Christoph Junke (in Rot) und die FSV mussten sich dem SV Calberlah (in Grün, Nico Ahrens) geschlagen geben.

Sie sind mal wieder bis an ihre Grenzen gegangen, und doch stehen die Bezirksliga-Fußballer der FSV Adenbüttel Rethen erneut mit leeren Händen da. Das Kellerkind verlor in einer im zweiten Durchgang umkämpften Partie mit 0:2 (0:2) gegen den SV GW Calberlah.

In den ersten 45 Minuten waren die Grün-Weißen die klar spielbestimmende Mannschaft. Julian Plagge brachte die Gäste nach einer guten Viertelstunde in Führung, Kevin Brodöhl erhöhte nur zehn Minuten später auf 2:0. Die FSV hatte keine passende Antwort parat, zumindest in den ersten 45 Minuten.

Nach der Pause gestaltet Adenbüttel Rethen das Spiel ausgeglichener

Nach dem Seitenwechsel war das Kreisduell deutlich ausgeglichener. Adenbüttel Rethen hielt besser gegen und kam gelegentlich gefährlich ins letzte Spieldrittel. In Minute 58 hatte Nils Burgdorf die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch sein Schuss war zu zentral und kein Problem für Calberlahs Schlussmann Marcel Hekkel. Die Gäste hatten in der Folge mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen. Doch man musste ihnen an diesem Nachmittag die mangelnde Chancenverwertung ankreiden. Erst ließ Nico Ahrens eine Doppelchance liegen (72.) und kurz darauf vergab der eingewechselte Merlin Plagge aus wenigen Metern, nachdem Julian Plagge ihn nach starker Einzelleistung bedient hatte.

In der Schlussphase verschießt Calberlah sogar noch einen Elfmeter

In einer spannenden Schlussphase vergab zunächst Jannik Bruns für die FSV (82.) und auf der Gegenseite verschoss Ahrens einen Foulelfmeter (88.). Bestraft wurde die mangelnde Chancenverwertung allerdings nicht mehr, Calberlah durfte den zweiten Sieg in Folge bejubeln.

„Wir hatten ausreichend Chancen, um das 3:0 zu machen“, meinte SV-Coach „Charly“ Melaouah. „In der ersten Hälfte hätten wir schon das ein oder andere Tor mehr schießen müssen.“ Sein Gegenüber Marcus Ohk war mit der kämpferischen Leistung seines Teams zufrieden: „Leider haben wir die erste Hälfte etwas verpennt. Das Glück müssen wir uns erarbeiten. Wir machen immer noch zu wenig dafür.“

Tore: 0:1 J. Plagge (16.), 0:2 Brodöhl (26.).

