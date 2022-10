SG Gifhorn/Nienburg II siegt in Bremen doppelt

Das Badminton-Team der SG Gifhorn/Nienburg II zieht in der Niedersachsen-Bremen-Liga weiter seine Kreise. Am Sonntag war der Tabellenführer zu zwei Spitzenspielen in Bremen-Neustadt zu Gast und setzte sich sowohl gegen den Polizei SV Bremen II als auch gegen den TuS Germania Hohnhorst mit 6:2 durch. Damit hat die SG ihren Vorsprung auf die Plätze 2 (TuS Schwinde) und 3 (Germania Hohnhorst) von vier auf sechs Punkte ausgebaut.

Herren-Doppel legen den Grundstein für die Siege

Doch der Reihe nach: Gegen die gastgebende PSV-Reserve führte die SG nach den Doppeln mit 2:1. Jannik und Marvin Schmidt hatten ebenso die Oberhand behalten wie Venkatesan Dharni Vasudhevan und Dennis Friedenstab. Sabrina Hampe und Jennifer Thiele hatten in zwei Sätzen das Nachsehen gehabt. Durch Erfolge von Thiele, Marvin Schmidt und Friedestab sowie einen Sieg im Mixed, den Frank Altmann/Hampe einfuhren, stand ein 6:2-Erfolg zu Buche. Altmann hatte sein Einzel denkbar knapp verloren.

Zumindest in den Doppeln lief es gegen den TuS Germania Hohnhorst nahezu identisch. Wieder setzten sich Schmidt/Schmidt und Vasudhevan/Friedenstab durch, Hampe/Thiele verloren in drei Durchgängen. Im weiteren Verlauf musste sich nur Thiele geschlagen geben, beim 18:21 im dritten Satz hatte aber auch sie am Sieg geschnuppert. Stattdessen machten Altmann/Hampe, Jannik Schmidt, Vasudhevan und Friedenstab den zweiten Erfolg des Tages perfekt – sie alle blieben in ihren Partien ohne Satzverlust.

tim

