Ein Auswärtssieg als Zeichen an die Liga

Am Mittwoch kam der TSV Hillerse, Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, nicht über ein 0:0 beim MTV Isenbüttel hinaus. Am Sonntag sorgte die Mannschaft von André Brömel und Julian Wildemann aber gleich wieder für ein echtes Ausrufezeichen. Beim hochgehandelten SV Barnstorf setzte sich der TSV trotz eines Rückstandes mit 5:1 (2:1) durch. „Wir haben den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir in Barnstorf gewinnen müssen, wenn wir in die Landesliga wollen“, betonte Wildemann. „Der Sieg war ein Ausrufezeichen an die gesamte Liga und ein Zeichen der Mannschaft, dass wir zu Recht an der Spitze stehen.“

TSV dreht Rückstand noch vor der Pause

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten allerdings die Gastgeber das erste Tor erzielt, Edem Sgaier war erfolgreich. Die Hillerser ließen sich nicht lange beirren. Daniel Kemmer und Nick Borgfeld per Schlenzer in den Winkel drehten die Partie auf dem Barnstorfer B-Platz innerhalb weniger Minuten noch vor der Pause.

„Wir sind zur zweiten Halbzeit sehr gut rausgekommen“, hob Wildemann hervor, dessen Team allerdings eine Viertelstunde brauchte, um sich auch dafür zu belohnen. Nach einer Ecke erhöhte Robin Ramme auf 3:1, wieder Borgfeld und Tim Laffert schraubten das Ergebnis noch weiter in die Höhe. „Der zweite Durchgang war ziemlich deutlich. Es hätte auch 8:1 oder 9:1 für uns ausgehen können. Wir haben richtig gut gespielt, aber sehr viele Chancen ausgelassen“, fasste der TSV-Trainer zusammen.

Extralob für den Unparteiischen

Ein Lob hatte er auch für den Schiedsrichter übrig, der ein hitziges Spitzenspiel zu leiten hatte. „Chapeau. Er ist sehr ruhig geblieben, das war sehr wichtig“, sagte Wildemann.

Tore: 1:0 Sgaier (26.), 1:1 Kemmer (37.), 1:2 Borgfeld (40.), 1:3 Ramme (61.), 1:4 Borgfeld (68.), 1:5 Laffert (78.). Gelb-Rot: Abdelkarim (71., SVB).

