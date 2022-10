Zwei Situationen brechen dem SSV das Genick

Kästorf. In der Fußball-Landesliga hält der SSV Kästorf beim I. SC Göttingen 05 stark mit, verliert am Ende aber deutlich mit 0:4.

„Täglich grüßt das Murmeltier“, haderte Sven Scholze, Trainer des Fußball-Landesligisten SSV Kästorf nach der 0:4 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft beim I. SC Göttingen 05. Die Rot-Weißen hatten in Durchgang 1 eigentlich nichts zugelassen – und gingen dennoch mit einem Rückstand in die Pause.

Handelfmeter leitet das Unheil ein

Kästorfs Innenverteidiger Christian Palella sprang der Ball an die Hand, Schiedsrichter Kilian-Noah Przondziono entschied in Spielminute 36 auf Handelfmeter für die Hausherren. Gerbi Kaplan verwandelte zum 1:0. „Dann liegen wir 0:1 hinten und wissen nicht so richtig, warum. In der Kabine nehmen wir uns vor, zurückzukommen und dann trifft der kleinste Spieler auf dem Platz nach einer Ecke zum 2:0 für die Göttinger“, ärgerte sich Scholze. Nach Wiederbeginn waren keine fünf Minuten absolviert, als Jannik Hartwig zum 2:0 traf. „Das ist dann kein Pech mehr, wir müssen das besser verteidigen.“

Gebrauchter Tag für Kästorf

Dieser Nackenschlag hatte Spuren hinterlassen. Beim SSV gingen die Köpfe runter. „Wir sind kurzzeitig eingebrochen, die Ordnung hat nicht mehr gestimmt“, seufzte der Coach der Gäste. Jonah Wenzel und Linus Nolte machten per Doppelschlag alles klar. Dass die Kästorfer einen gebrauchten Tag erwischt hatten, wurde aber auch danach noch deutlich. Nico Gercke, der aufgrund der Personalnot bei den Gästen als Innenverteidiger ranmusste, verschoss einen Elfmeter. Auch Thomas Bulach sollte der Ehrentreffer nicht mehr gelingen. „So verlierst du ein Spiel gegen einen Gegner, der eigentlich nicht viel besser war als wir.“

SSV: Bremer – Thaqi, Palella, Gercke, Jansen – Bulach, E. Gökkus (Ö. Gökkus) – Mamalitsidis, Ad. Zeqiri (61. Irek), Chaaban (78. Brandt) – Drangmeister.

Tore: 1:0 Kaplan (38.), 2:0 Hartwig (50.), 3:0 Wenzel (58.), 4:0 Nolte (60.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de