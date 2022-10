Starker Auftritt des MTV wird nicht belohnt

Es ist eine Niederlage, die für die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn für die nächsten Spiele in der Niedersachsenliga als Mutmacher dienen dürfte. In der zweiten Runde des NFV-Pokals verloren die Schwarz-Gelben gegen die U19 von Eintracht Braunschweig (Regionalliga) zwar mit 0:3 (0:1), boten den Löwen dabei aber über 90 Minuten Paroli. Erst in der Schlussphase schraubte der Gast das Ergebnis ein wenig in die Höhe. „Wir haben verloren, das ist das Negative. Wir haben es der Eintracht aber schwer gemacht und deutlich stärker gespielt als zuletzt in der Liga“, bekräftigte MTV-Trainer Lars Martsch.

Braunschweig schlägt früh zu

„Leider haben wir sehr schnell ein Gegentor bekommen“, haderte Martsch. In der 9. Minute brachte Justin Hoya die Braunschweiger bereits in Führung. „Da haben wir einmal nicht richtig aufgepasst, das Tor war von den Braunschweigern aber auch gut herausgespielt“, sagte der MTV-Trainer. In der Folge ließ seine Mannschaft allerdings nichts mehr zu. Die Hausherren überließen dem Favoriten den Ball und begannen in der Nähe der Mittellinie mit dem Pressing. „Wir haben sehr gut verschoben und uns Kontermöglichkeiten erarbeitet“, lobte Martsch. Dem Ausgleich sehr nah kam Seymen Güngör nach Vorlage von Johannes Eggers, die Latte verhinderte nach dem Abschluss von Gifhorns Nummer 9 den Einschlag. Auch ein Fernschuss von Luan Musliu fand nicht den Weg ins gegnerische Gehäuse.

Martsch zeigt sich zufrieden

„In der zweiten Halbzeit war die Eintracht stärker, wir hatten kaum noch Tormöglichkeiten. Irgendwann mussten wir aufmachen“, berichtete Martsch. Fünf Minuten vor dem Ende bekam der MTV einen Freistoß zugesprochen, der ihm allerdings zum Verhängnis werden sollte. Der BTSV fing die Kugel ab und fuhr einen blitzsauberen Konter, den der eingewechselte Robin Placinta zum 2:0 abschloss. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sorgte Placinta mit dem 3:0 für den Endstand. Lars Martsch hatte nach den 90 intensiven Minuten dennoch Grund zur Zufriedenheit. Er hob hervor: „Die Jungs sind bis zur Erschöpfung gelaufen.“

Tore: 0:1 Hoya (9.), 0:2, 0:3 Placinta (86., 90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de